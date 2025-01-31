Bakan Uraloğlu, Ak Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı (HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu, Ak Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı (HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

Bakan Uraloğlu, Ak Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı (HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından restorasyondaki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, Eski Cami'de öğle namazını kıldı.

31.01.2025 20:08  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından restorasyondaki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, Eski Cami'de öğle namazını kıldı. Uraloğlu öğle namazının ardından AK Parti Edirne 7'nci Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba, il yönetimi ve partililer katıldı.

'TÜRKSAT 6A'YI ÖNÜMÜZDEKİ AY GÖREVİNE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ'

Uraloğlu, buradaki konuşmasında geçen temmuz ayında uzaya fırlatılan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bütün testleri geçtiğini belirterek, " Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan, deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur. Bunu Cumhurbaşkanımızın gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi, Rabbim de bizlere nasip etti; çok şükür. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda. Önümüzdeki ay inşallah bütün testleri geçti, resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız. Belki martın başında ama çok şükür şu anda hiçbir problem yok. Gerekli testler yapılmış durumda" dedi.

'EDİRNE'YE 50 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HİZMET ETTİK'

Edirne'ye, ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde hizmet ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde Edirne'ye hizmet ettik. Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar. Elbette bunlar yeterli değil. Bakın Basra Körfezi'nden başlayıp, Kalkınma Yolu projesiyle, yine Çin'den başlayıp, Londra'ya kadar gidecek olan Orta Koridor'la, bunlar geliyor ülkemizde Kalkınma Yolu Koridoru'yla Orta Koridor birleşiyor Londra'ya kadar gidiyor. Kars'tan geldik, Erzurum'dan geldik, Erzincan'dan geldik, Ankara'dan geldik, Ovaköy'den geldik, Şırnak'tan, Mardin'den geldik. Nereden geçeceğiz? Boğazdan geçeceğiz. Buradaki serhat şehrimiz Edirne'den geçeceğiz. Onun için Edirne bizler için gerçekten kıymetli. İstanbul'dan Halkalı-Kapıkule hattında Çerkezköy-Kapıkule arası 153 kilometresini inşallah bu sene bitirerek, bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı, uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisine de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'MUHALEFETTE YALAN, BİZDE DE HİZMET BİTMEZ'

Çanakkale'de hizmet veren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de Edirne'ye hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, "Birçok hizmet yaptık. Böyle projelerimize isim koyarken o yöresel isimleri koyuyoruz veya tarihi isimleri koyuyoruz. İşte İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü dedik. Kuzey Marmara Otoyolu dedik. Osmangazi Köprüsü dedik, Avrasya Tüneli, Marmaray dedik vesaire. Şimdi bir Çanakkale Köprüsü yaptık 1915 Çanakkale Köprüsü dedik. Hem Çanakkale'nin bir tarihi var hem de Çanakkale ilinde. Ama en çok hizmet ettiği illerden bir tanesinin çok rahatlıkla Edirne olduğunu söyleyebilirim. Burası, o Çanakkale Köprüsü aynı zamanda Edirne'nin de köprüsü. Bütün Edirne'yi, bütün Ege Bölgesi'ne ulaştıran bir köprü. O sadece bir köprü değil, sadece bir ulaşım yapısı değil. Gerçekten dünyanın en büyük köprüsü. Cumhurbaşkanımız 'Yapacaksınız' dedi. Biz de yaptık, çok şükür. Onun için bu muhalefette yalan, bizde de hizmet bitmez. Yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kim ne derse desin" dedi.

'VATANDAŞA DOKUNMAK, HİZMETTEN DAHA KIYMETLİ'

AK Parti'li kadınların yaptığı hizmetin en kıymetli hizmet olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Vatandaşımıza dokunma noktasında hep beraber gayret edeceğiz. Bu dokunuşumuz çoğu zaman, şu benim birkaçını saymaya çalıştığım hizmetlerden çok daha kıymetli. O zaman bu da bizim hep beraber yapacağımız ama en kıymetlisi de siz AK kadınların yapacağı hizmettir bu. Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor. Sizin dokunduğunuz yerde bereket oluyor. Sizin dokunduğunuz yerde her şeyiyle huzur oluyor. Onun için Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımız o videoda da söyledi, eğer bir toplum kadınlarını dışlıyorsa, potansiyelinin, bütünün yarısından vazgeçmiştir demektir. Biz de milletvekilimiz de bahsetti, gerçekten sadece bir düşünce, irade değil; aynı zamanda kanuni düzenlemelerle de bunu teslim ettik. Onun için geçmişte savaş meydanlarında da beraber olduk, bugün de her tarafta yine beraberiz, hizmette de beraberiz. Hangi kardeşimiz, gerek kadın kollarında, gerek gençlik kollarında, gerekse de ana kademede, kimin emeği geçmişse Allah razı olsun" diye konuştu.

Genel kurulda AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'na, mevcut başkan Nergis İnce'nin yerine Yıldız Yeşilkurt seçildi. Bakan Uraloğlu, Yeşilkurt ve yönetimine başarılar diledi. Uraloğlu daha sonra Uzunköprü ilçesine ismini veren tarihi Uzunköprü'de devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Teknoloji, Selimiye, AK Parti, Edirne, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, Ak Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı (HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Ak Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı (HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.