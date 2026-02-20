Bakan Uraloğlu İftar Programında - Son Dakika
20.02.2026 20:59
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hatay'da projeleri inceledi ve iftar programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Otoyolu ve Demiryolu Tüneli Projesi'nin hayata geçirildiği şantiye alanında incelemelerin ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Antakya-Defne-Samandağ hattını kapsayan 3'üncü Çevre Yolu Projesi'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, incelemelerin ardından Hatay merkez spor salonunda düzenlenen iftar programına katılarak, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

'AMANOS TÜNELLERİ'NDE ÖNÜMÜZDEKİ AY KAZMA VURULACAK'

İftar öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, Amanos Tünelleri Projesi'ne ilişkin bilgi verdi. Dörtyol'dan Hassa'ya uzanacak yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda üç tünel inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "İkisi otoyol, iki gidiş iki geliş, bir tanesi de demir yolu tüneli olacak. Çalışmaları başlatmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki ayın ilk günlerinde kazmayı vurmuş olacağız. Bu proje sadece Hatay'ın değil, bölgenin projesidir. Hatay'ı Gaziantep'e, Güneydoğu'ya ve kalkınma yolu üzerinden Orta Doğu'ya bağlayacak önemli projelerden biridir" dedi.

'İSKENDERUN-HATAY OTOYOLU EN GEÇ 2028'DE TAMAM'

İskenderun-Hatay Otoyolu ve Belen Geçişi'ni de içeren projede çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki yolun önemli bölümünün tüneller ve viyadüklerden oluştuğunu söyledi. Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Uraloğlu, "2027 sonuna yetiştirmek için gayret ediyoruz. En geç 2028'de İskenderun ile Hatay'ı otoyolla birbirine bağlamış olacağız" diye konuştu.

3'ÜNCÜ ÇEVRE YOLU VE KAVŞAK ÇALIŞMALARI

Hatay'daki 3'üncü Çevre Yolu çalışmalarını yerinde incelediklerini aktaran Bakan Uraloğlu, toplu konut alanlarını birbirine bağlayacak yolların yapımının sürdüğünü ifade etti. Yaklaşık 140 kilometrelik yol ağının 100 kilometreden fazlasının tamamlanarak hizmete açıldığını kaydeden Uraloğlu, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Şehir merkezinde iki köprülü kavşak yapımının da sürdüğünü sözlerine ekleyen Uraloğlu, projelerin Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirdi.

'HATAY'A 80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

Deprem sonrası yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, sadece bakanlık olarak yaklaşık 80 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. AK Parti hükümetleri öncesinde Hatay'da 151 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, bugün bu rakamın 500 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, sıcak asfalt uzunluğunun da 400 kilometrenin üzerine çıkarıldığını ifade etti.

İskenderun'da deniz tahkimatı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 3,5 kilometrelik tahkimat yapıldığını ve balıkçı barınakları ile deniz koruma yapılarının peyderpey tamamlandığını anlattı.

Konuşmasının sonunda Hataylıların Ramazan ayını tebrik eden Uraloğlu, yapılan ve yapılacak projelerin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Uraloğlu, konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Hatay, İftar, Son Dakika

