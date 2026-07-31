Bakan Uraloğlu Sakarya'da YHT istasyonu ve köprülü kavşak açılışında konuştu: - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Sakarya'da YHT istasyonu ve köprülü kavşak açılışında konuştu:

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- "İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti" "Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara- Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti." dedi.

Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, "Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı", doğu-batı koridorlarının kritik noktası olan Sakarya'nın, ülkenin sanayi, tarım ve lojistik açısından en dinamik şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sakarya'nın ağır sanayide ülkenin yükselen yıldızlarından birisi olduğuna işaret ederek, yerli ve milli elektrikli tren setleri ile milli banliyö tren setlerini TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Demir yolu araçları üretiminde birçok özel firmanın da Sakarya'da faaliyet gösterdiğini ve gençlerin kendi şehirlerinde iş bulma imkanına sahip olduğunu söyleyen Uraloğlu, bunun da kentin göç vermesini engellediği gibi cazibe merkezine dönüşmesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uraloğlu, büyüyen ve dinamikleşen Sakarya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan haberleşme altyapısına kadar her alanda seferber olduklarını, kentte çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Yüksek hızlı demir yolu hatlarının, konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir ulaşım aracı haline geldiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde geldiği noktaya değinerek, "Cumhur İttifakı olarak durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. 2053'e geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız." dedi.

"Yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacak""

Bakan Uraloğlu, bugün Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı da hizmete açtıklarını belirterek, "Alifuatpaşa'nın çevresinde faaliyet gösteren fabrikaların yük taşıyan tırları, uzun yıllar devlet yoluna bağlantı sağlamak için şehir içinden geçen ve maalesef geometrik standartlara uygun olmayan üst geçidi kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem can ve mal güvenliğini tehdit ediyor hem de tırların manevra zorluğu nedeniyle zaman zaman kazalara yol açıyordu." diye konuştu.

Uraloğlu, köprülü kavşak sayesinde tırların ve kamyonların artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkmasıyla lojistik akışın daha düzenli ve güvenli hale geleceğini ifade etti.

Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 tırın bu kavşağı kullanacağını ve Bağlarbaşı kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiğinin rahatlayacağını, güzergahın da yaklaşık 8 kilometre kısalacağını anlatan Uraloğlu, bu sayede yıllık 103 milyon lira tasarruf elde edileceğini, yaya merdivenleriyle de vatandaşların karşıdan karşıya geçmesinin sağlanacağını dile getirdi.

"Ankara ile İstanbul arasını 4 saatin altına indirmiş olacağız"

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen üç kritik darboğazın olduğunu, bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimini 2022'de hizmete açtıklarını söyledi.

T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 varyantında çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"T26 Tünelimiz, 5 bin 587 metre uzunluğunda, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hıza ulaşmamızı sağlayacak önemli bölüm. Mevcut durumda 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta 55 kilometrelik hızla seyahat edilebiliyor. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi devreden çıkarmış olacağız. Tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. 2027'nin ilk yarısında bunu bitirmiş olacağız. Böylece 20 dakika olan seyahat süresini 9 dakikaya indireceğiz."

Bakan Uraloğlu, Doğançay Ripajı-2 Projesi'nde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, burası bittiğinde 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya ineceğini belirtti. Uraloğlu, "Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız." dedi.

"122 kilometrelik demir yolu ihalesini 14 Ekim'de gerçekleştireceğiz"

Irak ile imzalanan Kalkınma Yolu Projesi mutabakat zaptıyla Basra'dan Avrupa'ya uzanan uluslararası ulaşım koridoru için kritik eşiği geçtiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yine bu yolun Türkiye ayağındaki en önemli halkalarından biri olan Kuzey Demir Yolu, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 122 kilometrelik demir yolu ihalesini de 14 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Bu iki önemli adım, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışını hızlandıracak ve ülkemizi orta koridorun tam da merkezine yerleştirecek. Sakarya'mız da bu güzergahın adeta Anadolu'ya giriş ve Avrupa'ya çıkış kapısı konumundadır. Demir yolu ve kara yolu altyapısıyla küresel lojistiğin doğal durak noktası haline de gelmiş olacak, zaten gelmiş olan bu konumunu çok daha güçlendirecek. Böylece Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı gibi yatırımlarımız yalnızca yerel değil, küresel ulaşım zincirinin de önemli parçası olacak. Şehrimizi dünya ticaretinin nabzının attığı stratejik noktaya taşıyacaktır."

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Ulaşımda denge, kalkınmada ivme" anlayışıyla her projeyi yakından takip ettiklerini ve hayata geçirdiklerini vurgulayarak, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt da konuşma yaptı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile çok sayıda kişi katıldı.

Uraloğlu, daha sonra istasyonu gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, hızlı tren görevlileriyle selamlaştı.

Görevli personel şapkasını giyen Uraloğlu, el levhasıyla treni harekete geçirdi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Sakarya Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Uraloğlu, Vali Doğan ve diğer ilgililerden kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Sakarya'da YHT istasyonu ve köprülü kavşak açılışında konuştu: - Son Dakika

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