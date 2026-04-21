Bakan Uraloğlu: Ülkemizi, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına taşıdık

21.04.2026 11:31  Güncelleme: 11:32
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, 21 Nisan 2025'te görevine başlayan Türksat 6A'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle resmen hizmete alınan uydunun 42 derece doğu yörüngesindeki görevine başarıyla devam ettiğini kaydederek, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile ürettiğimiz Türksat 6A geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu" dedi.

84 YERLİ VE MİLLİ UYDU EKİPMANI ÜRETİLDİ

Türksat 6A için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki çalışmaların 15 Aralık 2014'te başladığını ve yaklaşık 10 yıl sürdüğünü anımsatan Uraloğlu, 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandığını hatırlattı. Türksat 6A Projesi kapsamında yerlilik ve milliğe verdikleri önemi vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranına ulaştırdığımız uydumuz için 84 yerli ve milli uydu ekipmanın üretimi yapıldı. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ'ın ürettiği bileşenler test edilip uyduya entegre edildi. Tüm testleri başarıyla geçen uydumuzu, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinden 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlattık. 28 Aralık 2024'te ise nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaşan uydumuzun ilk test yayınını da 17 Şubat 2025'te gerçekleştirdik. Böylece Türksat 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık."

'TÜRKSAT, 6 AKTİF UYDUYLA DÜNYA UYDU OPERATÖRLERİ ARASINDA'

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te Türksat 1B uydusuyla başladığını belirterek, "Bugün Türksat; 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uyduyla, dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Jeosenkron yörüngede görev yapan Türksat 6A, başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunuyor. Türksat 6A sayesinde televizyon yayını yapan uydular yedeklenebilir hale gelirken, Türksat'ın sunduğu hizmet kapasitesi de arttı" dedi.

Türksat 6A ile aynı zamanda hizmet ihraç ettiklerini de söyleyen Bakan Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı CABSAT 2025'te Türksat 6A üzerinden verilecek hizmetler için ilk ihracatın gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Türksat ile Dubai merkezli firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılan kapasite satışıyla TÜRKSAT, ilk kez Hindistan'ın doğusunda hizmet vermeye başladı" açıklamasında bulundu.

'UYDULARIMIZ 5,5 MİLYAR NÜFUSA HİTAP EDİYOR'

Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını Türksat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Türksat uydularımız artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor" dedi.

'TÜRKSAT 7A'YI 2029'DA HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ'

Uraloğlu, Türksat'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi kapsamında Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün, Türksat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025'te imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, protokol ile Türksat 7A'nın yapım sürecine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesinin belirlendiğini ifade etti. Türksat 7A projesinin, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

