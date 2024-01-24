Bakan Yardımcısı Yılmaz, projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrencilerle bir araya geldi

MUŞ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET)" ismini verdikleri ve uzayda test edilecek projelerden birine imza atan Muşlu öğrencilerle bir araya geldi.

İlk Türk uzay astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile Muş'ta bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü makamında bir araya geldiği Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl isimli öğrencilerle proje yürütücüsü Birsen Geçer'i tebrik ederek yeni projeler beklediklerini ifade etti. Muşlu öğrenciler ve proje yürütücü Geçer, "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" projesi hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı projenin uzayda test edileceğini belirterek, "Proje, özellikle Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzayda denenecek projeler arasında seçilmiş. 2 yıldır bu projeyi hazırlayan çocuklarımız, bu deneyin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile Türkiye Uzay Ajansı'nda çalışmalar yaptılar. Sonrasında uzayda bunun nasıl gerçekleştirileceği üzerine istişareler yaptıkları. Bugün de bu deney uzayda gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın bu projesi, uzayda gerçekleştirilecek 13 deney arasında yer almakta. İnanıyorum ki bu yavrularımız Türkiye'mizin yüzyılını inşa edecek. Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu bu vizyonda, Türkiye yüzyılında bilimsel çalışmalarla bize ufuk açacaklar, yol gösterecekler. Ülkemiz adına, geleceğimiz adına, insanlık adına çok umutluyuz. Bu yavrularımız gelecekle ilgili umutlarımızı daha çok arttırıyorlar" dedi.

Proje yürütücüsü Birsen Geçer ise bugün uzayda kendi deneylerinin test edileceğini belirterek, "Birkaç gün önce çok tarihi bir an yaşadık. İlk astronotumuz uzaya gönderildi. Şu anda deneyleri yapmaya başladı. Bugün bizim deneyimizin sırasıdır. PRANET deneyi bugün uygulanacak. Bundan dolayı çok heyecanlıyız ve merak içerisindeyiz. Yaklaşık 2 yıldır bu deney üzerinde çalışmalar yürütüyorduk ve bugün artık Alper Gezeravcı tarafından deneyimizin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda testi gerçekleştirilecek. Bundan dolayı meraklıyız. Aynı zamanda çok heyecanlıyız. Yaklaşık 24 saat sonra ilk verilerimizi de elde etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziyarette, Muş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Nihat Özdemir ve şube müdürleri de hazır bulundu.