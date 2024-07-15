Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi Açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz hainleri affetmeyeceğiz. Nankörlerden yüz çevireceğiz. Hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar, onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun." dedi.

Yerlikaya, Polis Müzesi Demet Sezen Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Programa, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerinin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

Bakan Yerlikaya, Kuran-ı Kerim tilavetinin ve dua okunmasının ardından yaptığı konuşmada, milleti yüce kılan ruhun özünde, şehitlik ve gazilik makamlarının bulunduğunu belirtti.

Dünyanın hiçbir yerinde, evlatlarını dualarla cepheye gönderen, "Ya gazi ol, ya şehit" diyen anne ve babalar bulunamayacağını ifade eden Yerlikaya, "Asırlar geçse de, nesilden nesile aktarılan şuur, bu şuurdur işte." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Eğer öyle olmasaydı, bundan yüzyıl önce Kurtuluş Savaşı'nda 'Garbın afakını saran çelik zırhlı duvar' nasıl parçalanır, nasıl dağıtılırdı? Evet öyle olmasaydı Çanakkale'de, 'Eski dünya, yeni dünya bütün akvamı beşerin' saldırdığı günlerde, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bir millet ölümü nasıl öldürebilirdi? ve o gece eli kanlı hainlere karşı, 'Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bu alçak kalkışma nasıl kendi karanlığa gömülebilirdi?"

8 yıl önce milli iradenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anımsatan Yerlikaya, "Ancak o hainlerin karşısında elinde bayrağı, kucağında yavrusu, yanında evladıyla meydanlara koşan koca yürekler vardı. O koca yürekler ki, çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalıştı. Uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekinini yaktı. 'Öleceksek bir kere öleceğiz' diyerek elinde al bayrağıyla şehadete koştu. ve o gece göğsümüzü kabartan, nice kahramanlık destanı yazıldı." diye konuştu.

"Biz unutmayacağız, unutturmayacağız"

Yeni doğmuş çocuğunu son kez koklayarak meydanlara koşan babaları, annesine son kez sarılıp sokaklara koşan vatan evlatları unutamayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Milletine pusu kuran, kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 kahramanımızı nasıl unutabiliriz? Biz unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz hainleri affetmeyeceğiz. Nankörlerden yüz çevireceğiz. Hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar, onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun. Biliyoruz giden her can, bizim canımızdır. Kundakta yavrusuna doyamayan nice yiğitler var. Gencecik evladının kokusuna doyamayan analar, babalar; sevdiğine kavuşamayan, sevdası yarım kalan nişanlılar var. Yarım kalan hayaller, dinmeyen hasretler, geçmeyen nice sızılar var. İşte o gidip de dönmeyen yiğitlerimize selam olsun.

Anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza selam olsun. Selam olsun bayrağı yere düşürmeyen gökteki yıldızlarımıza. Selam olsun milleti için, devleti için şehadete koşan aziz şühedaya. Selam olsun, 15 Temmuz gecesi direnenlere, ihanete geçit vermeyenlere. Devletimiz ve milletimiz var oldukça, Hatıraları asla unutulmayacaktır. Allah hepimizi onların şefaatine nail eylesin."

"Milletimiz sizlere ebediyen minnettardır"

Programda şehit aileleri ve gazilere seslenen Yerlikaya, "Sizler, bu vatan için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Sizler, ciğer parelerinizi istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır." diye konuştu.

Şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da, aziz milletimize bir kez daha liderlik eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Programımıza teşrif eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. "