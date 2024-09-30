3 Milyon Metreküp Islah Çalışması - Son Dakika
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3 Milyon Metreküp Islah Çalışması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefi kapsamında Karadeniz Derelerinde 4 ayda 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacminde ıslah çalışması yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, afet risklerini azaltma amacıyla kurumsal iş birliğiyle yürütülen projelerin hızla devam ettiğini belirtti.

30.09.2024 19:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen 'Karadeniz Derelerinde Risk Azaltma ve Islah Projesi' kapsamında 4 ayda 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacimde ıslah çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefi doğrultusunda, afet risklerini azaltma anlayışı ile olası afet ve acil durumlara karşı tüm kurumlarla birlikte canla başla çalıştıklarını belirtti. Yerlikaya, "29 Nisan 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 'Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü' imzalayarak, hızlıca çalışmalara başladık. Bu kapsamda Karadeniz Bölgemizdeki en riskli 14 ilimizde 111 iş makinası ile 'Karadeniz Derelerinde Risk Azaltma ve Islah Projesi' çalışmalarımız devam ediyor. 2024 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde; 246,2 kilometrekarelik alanda 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacimde ıslah çalışması gerçekleştirildi. Tüm kurumlarımız birlikte afet ve acil durumlara karşı önlem alma ve risk azaltma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Milyon Metreküp Islah Çalışması - Son Dakika

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