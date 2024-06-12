Adalet Bakanı Tunç: Yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "1 Temmuz'dan itibaren deliller mahkemede tartışılacak. Bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli edecektir. Cumhurbaşkanımız da o görüşmede hem dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndaki sunumundan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Önemli olan orta yolu bulmak"

Tunç, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Meclis grubumuzda bir çalışma söz konusu. Tarım, İçişleri, Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir taslak çalışması vardı. O çalışma Meclis'teki grubumuza gönderildi. Grupta değerlendiriliyor. Önemli olan orta yolu bulmak. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onların dilleri yok, dertlerini anlatamayabilirler. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma noktasındaki kararlığımız sürüyor. Son yıllarda yaptığımız düzenlemelerle hayvanlara karşı eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili cezaların arttırılmasıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Sonrasında kedilere, köpeklere eziyet edenlerle ilgili yargının huzuruna gelen davalar oldu. Sanıklar hapis cezası aldılar. Hayvanların korunması konusunda hassasız. Hayvanların birbirlerine de zarar vermemeleri lazım. Sokakta başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiği konuları da üzülerek görüyoruz. Bu konuda ölen vatandaşlarımız, okula gidemeyen çocuklar, sabah namazına gidemeyen yaşlılar var. Sokakların da korunaklı olması lazım. Bu konuda hem insanlarımızı korumamız lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Bir orta yolu TBMM'deki milletvekillerinin bulacağına inanıyoruz. Taslak çalışması henüz netleşmeden 'şu, bu olacak' dememiz mümkün olmaz. İnsan sağlığını korumaya yönelik birtakım tedbirlerin alınması lazım. Belediyelere bu konuda görev ve yetkiler verilmesi lazım. Görevli kişiler net biçimde belirlenmeli. Barınaklar arttırılmalı. Barınakların yapımıyla ilgili maddi destekler oluşturulması gerekiyor."

Tunç, Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine eşlik etmesine ve görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi"

"Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor. Dosyada 22 tutuklu sanık var. Tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı. Dosya, bütün kamuoyunun gündeminde. Tüm delilleriyle kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak. Bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli edecektir. Cumhurbaşkanımız da o görüşmede hem dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi."

Tunç, bir gazetecinin Ayşe Ateş'in tehdit edilmesi konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine "'Eğer varsa şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin' dedik. Cumhuriyet savcılarımız o iddiaları araştırır, gerekli işlemleri yapar" dedi.

"Yargımıza güvenelim"

Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığa ilişkin " Macaristan'dan talep ettik. Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verilmişti. Dosyalarımızın tercümesi de Macaristan yetkili makamlarına ulaştı. Oradan gerekli iade sürecini bekliyoruz" diye konuştu.

Tunç, 'Sinan Ateş Davası için ek iddianame hazırlanacak mı?' sorusuna da "Bunlar yargının huzurunda olan işler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti. Tarafsız ve bağımsız yargımız en ince detayına kadar konuyu araştırıp soruşturacaktır. Adalet tecelli edecektir. O nedenle yargımıza güvenelim" diye yanıt verdi.