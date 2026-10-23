Bakan Yumaklı 29 milyar liralık Andıraz Barajı için ihaleyi yıl sonunda yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Yumaklı 29 milyar liralık Andıraz Barajı için ihaleyi yıl sonunda yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yumaklı 29 milyar liralık Andıraz Barajı için ihaleyi yıl sonunda yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da son 24 yılda 149 tesis için yaklaşık 53 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Yumaklı, 29 milyar liraya mal olacak Andıraz Barajı'nın ihalesinin yıl sonuna kadar yapılacağını da açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Suyu sadece bir kaynak olarak görmediğimizi hep ifade ettik. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz aynı zamanda da gelecek nesillere olan vebalimiz ve görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Devlet Su İşleri 23'üncü Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Tesisleri Açılış törenine katıldı. Bakan Yumaklı, suyun; tarımın, üretimin, sanayinin ve şehirlerin geleceği olduğunu belirterekşunları söyledi:

"Suyu sadece bir kaynak olarak görmediğimizi hep ifade ettik. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz aynı zamanda da gelecek nesillere olan vebalimiz ve görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız. Taşkın denince özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu konudan canı çok yanmış bir ilden sesleniyoruz. Bu doğrultuda kalıcı çözümler ve politikalar geliştirmemiz gerekir. Kastamonu'da da bugüne kadar tam da bu anlayışta yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Son 24 yılda birçok tesis yapıldı. 149 tesis için bugünün rakamlarıyla yapılan yatırımın tutarı, yaklaşık 53 milyar lira. Bu yatırımların 3'te 1'inin son 5 yılda gerçekleştiğinin özellikle altını çizmek istiyorum."

'BARAJ İHALESİNİ YIL SONUNA KADAR YAPACAĞIZ'

Kastamonu için önemli bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Yumaklı şöyle konuştu:

"Tam 29 milyar liraya mal olacak olan, hem enerji üretimi hem de taşkın riskini bertaraf etmiş olacak Andıraz Barajı için inşallah ihaleyi bu yıl sonuna kadar yapmış olacağız. Bunlar vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunan işler. Birinde taşkın riskini azaltıyoruz, diğerinde çiftçimizin üretim imkanlarını geliştiriyoruz. Bir başka projede şehrimizin içme suyu için, geleceği için daha doğrusu yatırımlar yapıyoruz. DSİ'nin tüm bu yatırımları yaparken ihtiyacı olan birimler de oluyor. Dolayısıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük illerine Kastamonu'yla birlikte hizmet verecek olan sondaj şubesini de bölge müdürlüğümüz bünyesinde kurmuş olduk. Bu merkezden inşallah; Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın için projeler planlayacağız, su kaynaklarımızı yöneteceğiz, taşkın riskinin gerçekleşmemesi için alınacak önlemler ve yatırımlar yine buradan planlanacak ve gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimle ilgili en iyisini, en güzelini ve sulama projeleriyle beraber en katma değerlisini gerçekleştirmek üzere de hizmet vermiş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük su ve sulama yatırımlarını son 25 yılda bu konuya verdiği önemle gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı arz ederek ve çalışan, takip eden ve bu yatırımların gerçekleşmesi için gecesini gündüzüne katan DSİ başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün arkadaşlarıma da yine canı gönülden teşekkür ederek bu yatırım hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanıKastamonuPolitikaEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Tekirdağ’da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Haliç kıyısındaki inşaat alanında tek bir ağaç bırakıldı: Etrafı fore kazıklarla çevrildi Haliç kıyısındaki inşaat alanında tek bir ağaç bırakıldı: Etrafı fore kazıklarla çevrildi
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 20:16:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı 29 milyar liralık Andıraz Barajı için ihaleyi yıl sonunda yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei