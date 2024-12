Bakan Yumaklı: Kırmızı Et Üretimi İçin Nitelikli Hayvanlar Çoğaltılacak

Güncel

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün amacımız gerek büyükbaş hayvanda gerek küçükbaş hayvanda üstün nitelikli besi hayvanlarını kırmızı et üretimi için çoğaltmak ve bunları Türkiye'nin dört bir tarafındaki besi üretimi yapan işletmelere dağılımını sağlamak. Nihayetinde de tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yumaklı, 1 milyon 600 bin dekar arazisiyle dünyanın tek parça en büyük işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar işletmesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, yaptığı açıklamada, TİGEM Ceylanpınar işletmesinin sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretimde de önemli bir merkez olduğunu vurguladı. İşletmenin hem sahip olduğu hayvan envanteriyle hem de geliştirmedeki rolüyle son derece önemli bir merkez olduğunu dikkat çeken Yumaklı, "Şu anda sadece bu işletmede 102 bin çok nitelikli küçükbaş hayvan var. Bunların şimdi doğum zamanı, artık kuzulama zamanı. Sadece yine bu işletmede 62-63 bin civarında yeni kuzular bu envantere katılmış olacak" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM ARTACAK'

Bakan Yumaklı, yine işletmenin Türkiye'deki kırmızı et piyasasının regülasyonunda değil, aynı zamanda ülkedeki küçükbaş hayvanların daha nitelikli ve daha kaliteli bir üretim safhasına geçmesiyle ilgili de görev icra ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle bu işletmenin Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasayı regüle etmek için getirmiş olduğu besilik hayvanlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra artık belli bir dönemden itibaren ve çok yakın bir süreden itibaren de anaç hayvanların gelmesiyle beraber içerideki üretimin artması söz konusu olacak. Bütün amacımız gerek büyükbaş hayvanda gerek küçükbaş hayvanda üstün nitelikli besi hayvanlarını kırmızı et üretimi için burada çoğaltmak, bunları Türkiye'nin dört bir tarafındaki besi üretimi yapan işletmelere dağılımını sağlamak. Nihayetinde de tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz. Her ne kadar ESK bugün itibarıyla piyasayı regüle etmek adına gerektiği zaman gerektiği kadar hem karkas et hem de canlı besi hayvanı ithal ediyorsa da günün sonunda bütün amacımız içerideki üretimi artırarak o ihtiyacımız olan ve özellikle talebin yükselmesiyle birlikte nüfus artışı, gelen turistler gibi benzeri durumlara hazırlıklı olmak adına belli bir kalitenin üzerinde hayvan hastalıklarından arındırılmış bütün Türkiye'de bihakkın yapılmış besi faaliyetlerini burada örneklik oluşturarak TİGEM'den bütün Türkiye'ye yayılmasını sağlamak."

'HAYVANCILIK YOL HARİTASININ ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI'

Bu faaliyetlere yoğun katılım olduğunu gördüklerinin altını çizen Yumaklı, özellikle sadece süt hayvancılığı değil besi hayvancılığına da konsantre olmak konusunda hazırladıkları 5 yıllık Hayvancılık Yol Haritası'nın artık çok ciddi oranda etkisinin görülmeye başlandığını müşahede ettiklerini bildirdi. Yumaklı, "İnşallah bütün üretim kademelerinde olduğu gibi küçükbaş hayvancılıkta da büyükbaş hayvancılıkta da iyi, kaliteli ve sadece ülkemizin değil civardaki ülkelerin de ihtiyacını karşılayacak kırmızı ete ulaşım konusunda başta Et ve Süt Kurumu ile TİGEM'in ortaklaşa yapmış olduğu ve ilk kez ülkemizde yapılan bu proje olmak üzere geneli itibariyle Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA,