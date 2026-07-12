Bakan Yumaklı: KKTC'nin su güvenliği güçlü noktaya ulaştı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: KKTC'nin su güvenliği güçlü noktaya ulaştı

Bakan Yumaklı: KKTC\'nin su güvenliği güçlü noktaya ulaştı
12.07.2026 09:52
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'deki Mesarya Ovası sulama hattı inşasında incelemelerde bulunarak su güvenliğinin güçlendiğini ve 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yatırımların yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında Mesarya Ovası'nda Türkiye tarafından yapılan sulama hattı inşaatında incelemelerde bulunarak KKTC'nin su güvenliğinin güçlü bir noktaya ulaştığını söyledi.

Bakan Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden "Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı"nda incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, inşaat alanında vinç kullanarak, 2 bin 500 milimetre çapındaki çelik borunun boru hendeğine indirilerek döşenmesi işlemini gerçekleştirdi.

Burada su ve tarımsal sulama proje ve çalışmaları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde KKTC için oluşturdukları su güvenliği vizyonuna dikkati çekerek, "KKTC'nin su güvenliği güçlü bir noktaya ulaşmıştır." dedi.

Bakan Yumaklı, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar yapmadıklarına, aynı zamanda geleceğin su yönetimini de bugünden planladıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla 2023 yılı Eylül ayında Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na başladık. Söz konusu çalışma sadece bir rapor değil, KKTC'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek bilimsel bir yol haritasıdır. Master plan kapsamında su ve toprak kaynaklarının potansiyeli ortaya konulurken, tarım ve sulama altyapısı da bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor. Planda, alternatif enerji kaynakları ile su yönetimi birlikte ele alınıyor."

"Anadolu'dan gelen her damla su, ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür"

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin yalnızca iki devlet arasındaki bir işbirliği olmadığını anlatan Bakan Yumaklı, bu ilişkinin kader birliği, gönül birliği ve sarsılmaz kardeşliğin adı olduğunu vurguladı.

Yumaklı, su projesinin bu kardeşliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunun altını çizerek, "Anadolu'dan gelen her damla su, aynı zamanda dayanışmanın, güvenin ve ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyundan sulamaya, atık su yatırımlarından yeni tarımsal altyapılara kadar tüm projeleri birer birer tamamlayacaklarını kaydederek, çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek yatırım yapıldı"

Bakan Yumaklı, su konusunda bugün gelinen noktada 14 ayrı projeden oluşan, yaklaşık 69 milyar liralık dev bir yatırım programını yürüttüklerini belirterek, "Bunun 41 milyarlık kısmı tamamlandı. 8 milyar liralık kısmında çalışmalarımız devam ediyor. 20 milyar liralık kısmında ise planlamalar arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, yatırımların büyük bir bölümünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece bugünün değil, KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek yatırım yapıldı. Bu yatırım kapsamında 870 kilometre iletim hattı, 49 depo ve terfi merkezi, 529 kilometre içme suyu dağıtım hattı ve günde 200 bin metreküp kapasiteli modern içme suyu arıtma tesisini bitirerek hizmete almış durumdayız."

Tarımsal sulama projesi

KKTC'de başta Mesarya Ovası olmak üzere tarım alanlarına su verilmesi ile ilgili yürütülen projelere de değinen Bakan Yumaklı, 9 bin 720 hektarlık Mesarya Ovası'na suyu iletecek ve 5,5 milyar lira maliyetli olan Orta Mesarya Ovası İkinci Kısım İletim Hattı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yumaklı, hattın geçeceği güzergahta herhangi bir şekilde kamulaştırma ya da benzeri sorunla karşılaşılmaması durumunda Mesarya'ya su getirecek iletim hattını 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yumaklı, öte yandan KKTC'deki 207 kilometrelik İçme Suyu İletim Hattı'nın da tamamlandığını ifade ederek, "Ne ana vatan Türkiye'de ne de KKTC'de biz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını gören yatırımlar yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: KKTC'nin su güvenliği güçlü noktaya ulaştı - Son Dakika

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