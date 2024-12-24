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Bakan Yumaklı, Su Kurulu'nda alınan 10 kararı açıkladı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 3'üncü toplantısının ardından kurulda alınan 10 kararı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 3'üncü toplantısına katıldı. Kurulun oluşturulma amacının su kaynaklarının tüm taraflarca etkin yönetimi ve verimli kullanımı için üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Ulusal Su Kurulu 3'üncü Toplantısı'nın ardından kurulda alınan kararları açıkladı.

"Küresel iklim değişikliği en çok da su kaynaklarımızı tehdit ediyor"

İnsan refahı ve sürdürebilir kalkınma için suyun ne kadar önemli olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ancak küresel iklim değişikliği en çok da su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi temizlik kaynaklarına ulaşım günümüzde artık bir beka meselesi haline gelmiş durumda. Biz de ülke olarak bu anlayışla geniş bir yelpaze kritik adımlar atıyoruz yeni ekonomimizde artan üretimimizde tarımda, sanayide, enerjide, turizmde ve daha birçok sektörde suya olan ihtiyacımızı da elbette artmıyor. Yaptığımız çalışmalarda öncelikli olarak su kaynaklarımızı göz önünde bulunduruyoruz" diye vurguladı.

"Uygulamaya bu yıl, 15 belediye daha ilave oldu"

Modern sulama sistemleri, yapay zeka destekli sulama, kuraklık, erken uyarı sistemleri ve gelir sistemleriyle ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Yumaklı, "Sorumluluk hareketine dönüştürmekle ilgili çabalarımız ve gayretlerimiz devam ediyor. Kayıt oranlarının indirilmesi, tarımda sulama randımanının arttırılması ve sanayide su kullanımının azaltılması için önümüzdeki günlerde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak amacıyla bir çalışma var. Belediye adı altında uygulamaya bu yıl, 15 belediye daha ilave oldu ve toplamda 62 belediyenin uygulamalarını birbirleriyle paylaşarak uygulamaların çok daha verimli sonuç alması konusunda ilerleme kaydedildi" diye konuştu.

"Akademisyenlerimizden bilgi edindik"

Bakan Yumaklı, 1'inci toplantıda 6, 2'nci toplantıda 9 olmak üzere kurulda toplam 15 karar aldıklarını hatırlatarak, "Bu kararlar doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirildi. Su kanunu ve taşkın kanununun temel teşkil edilecek hazırlık çalışmalarına dair 2'nci toplantımızda bilgilendirme sunumlarını dinlemiştik. Her 2 kanunla ilgili alt kurulların teşkili kararlarını almıştık. Bugün bu alt kurullar marketinin günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerli akademisyenlerimizden bilgi edindik. Ayrıca sınırı aşan suları politikası ve Uluslararası Hidropolitik Gelişme Alt Kurulu'nun yaptığı çalışmalara ilişkin bir bilgi paylaştım" açıklamasında bulundu.

"Ulusal su planımızla ilgili istişarelerde bulunduk"

26 Havza Su Kurulu ve 81 il Su Kurulu Toplantıları'nın yıl içerisinde tamamlandığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bugün de Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Trabzon Valilerimiz havza kurullarında öne çıkan hususlarla ilgili sunumlarını bizlerle paylaştılar. Özellikle çok su tüketen peyzajlar yerine suyu az tüketen kurakçıl peyzaj düzenlemelerinin yaygınlaştırılması konusu da yine bugün tartıştığımız konular içerisinde yer aldı. Ayrıca sürdürülebilirlik tedbir risk yönetimi, halk sağlığı ve refah sosyoekonomik yaklaşımı, ortak sorumluluklar ile teknolojik bilimsel gibi temel ilkelere dayanan ulusal su planımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Diğer yandan havza ölçeğinde hazırlanan sektörel su tahsis planlarının Kuzey Ege ve Batı Akdeniz havzaları için onay durumunu değerlendirdik ve karara bağladık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, Su Kurulu'nda alınan 10 kararı açıkladı

Ulusal Su Kurulu'nun 3'üncü Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tasla Su Kanunu'na esas teşkil edecek şekilde teknik çalışmaların nihai hale getirilerek bu talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesi sürecinin başlatılması, taslak taşkın kanununa esas teşkil edecek. Teknik çalışmaların tamamlanarak sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisine arzuyla ilgili başlatılması. Havza su kurullarında öne çıkan hususların fili durumların ve planlamalarının takip edilmesi ve bir sonraki toplantıda ulusal su kurumuna bilgi verilmesi. Fırat Dicle havzasının iklim değişikliğinin su kaynaklarının etkisi tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadele acil önlem planının hazırlanması. Afyonkarahisar ilinde yapılan yağmur suyu hasadı kurakçıl peyzaj uygulamaları ve farkındalık oluşturulması gibi su verimli çalışmalarına dair iyi uygulamaların valilikler koordinasyonunda illerde örnek uygulama olarak başlatılması. Diyarbakır Ligi'nde başlatılan su gönüllüsü gençler sahada girişimi çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizdeki tüm okullarda yaygınlaştırılması. Kuraklık riski altında olan göllerimize yetişkin eylem planlarının hazırlanması, uygulamaya geçmiş ya da geçecek olan eylem planlarımızda bir sonraki kurula sunulur. Su stresi altında olan bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz adına çok önemli bir olarak görüyoruz. Bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yeşil sahalarda ve refüjlerde, peyzaj alanlarında park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları gece sulaması ve ara bulmuş atık suların yeniden kullanılmasını içeren kurakçıl ve peyzaj uygulamaları, rehber takımının uygulanması ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın onayına sunulması. Aynı zamanda hem Tarım Orman Bakanlığı hem de Çevre Şehircilik Bakanlığının çalışmalarının birleştirilerek bu onaya tabi olması konusunda kararı bağlanması. Bu kararın ihmali boyunca yaygın olarak kullanılan ve çok keten peyzaj uygulamaları yerine askı tüketen kuraklık peyzajlara geçilmesi böylece yüzde seksene varan oranla su tasarrufu benzer şekilde enerji tasarrufu sağlanmış yönünde kritik bir adım olacağına inanıyoruz. Ulusal su planı nihai hale getirilmesi bir sonraki toplantıda kurulun onayına sunulması. Büyük Menderes Kuzey Ege ve Batı Akdeniz planlarının onaylanması."

"Statülerimizi sürekli olarak iyileştireceğiz"

Su konusunun son birkaç yıldır küresel günde de, yüksek düzeyde ve acil olduğunu söyleyen Yumaklı, "Ülkemizde Ulusal Su Kurulu ile su yönetimine yön verecek bir yapının tesisi sağlanmıştır. Ancak bununla ilgili müştereklerin ortak kuralına veya ortaklaşa kabul edilen kararlar doğrultusunda adil, akıllı ve etkin bir şekilde uygulanması zaruridir. Bu sebeple kurul marifetiyle su yönetimi statülerimizi sürekli olarak iyileştireceğiz ve bunu da kamuoyumuzun bilgilerine arz edeceğiz" şeklinde konuştu.