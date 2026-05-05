Bakan Yumaklı: Su stresi altında bir ülke olarak; suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz
Bakan Yumaklı: Su stresi altında bir ülke olarak; suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz

05.05.2026 18:52
5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su stresi altında bir ülke olarak; suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Su Verimliliği Seferberliğini' başlattık. 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle, kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik, yalnızca bir kampanya değil; bir zihniyet dönüşümüdür" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılışı töreni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Lüfti Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Açılış törenine Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile dünyanın dört bir yanından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı başta olmak üzere su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

'YÜKSEK DÜZEYLİ BİR PLATFORM OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu forumun temasını 'Su Direncini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' olarak belirledik. Peki, neden bu tema? Çünkü artık teorik tartışmaların, iyi niyet beyanlarının ötesine geçme vaktimiz geldi. Yapay zekadan uzaktan algılamaya, dijital teknolojilerden yeni finansman modellerine kadar elimizdeki tüm yenilikçi araçları, sahada uygulanabilir politikalara dönüştürmek zorundayız. Forum ile su dirençliliği ve verimliliğine ulaşmak için, deneyimlerin, iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılacağı yüksek düzeyli bir platform oluşturmayı hedefledik. Forum süresince ele alacağımız konular; finansmandan 'Tek Su - Tek Sağlık' yaklaşımına, su diplomasisinden enerji-gıda-ekosistem ilişkisine kadar, suyun tüm disiplinlerle olan kopmaz bağını yansıtmakta" diye konuştu.

'VERİ TEMELLİ SULAMA PLANLARI GİBİ YENİLİKÇİ UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Yumaklı, "Su stresi altında bir ülke olarak; suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Su Verimliliği Seferberliğini' başlattık. 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle, kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik, yalnızca bir kampanya değil; bir zihniyet dönüşümüdür. Amacımız; 'her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci' oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının, tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda: Suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Her bölgenin su kapasitesine uygun ürünleri, çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte belirliyor, aşırı su tüketen ürünlerin kurak havzalarda ekilmesi yerine, su dostu ürünleri teşvik ediyoruz" dedi.

'SUYUN KAYNAKTAN KULLANICIYA KADAR TÜM DÖNGÜSÜNÜ ANLIK OLARAK İZLEYEBİLİYORUZ'

Bakan Yumaklı, "Dijital teknolojiler, sensör sistemleri, uzaktan algılama ve büyük veri analitiği sayesinde, suyun kaynaktan kullanıcıya kadar tüm döngüsünü anlık olarak izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Bu imkanlar; suda ki kayıp-kaçakların azaltılmasını, su kalitesinin sürekli izlenmesini ve kuraklık ile taşkın risklerinin erken tahminini mümkün kılıyor. Tarımda uydu verileri ve yapay zeka destekli karar sistemleri, sulama verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Sanayi ve şehirlerde dijital izleme altyapıları, kaynak kullanımını daha verimli hale getirmektedir. Bu dönüşümün yaygınlaştırılması için, sonuç odaklı finansman modelleri, güçlü kamu-özel sektör iş birlikleri, veri standartlarının oluşturulması ve teknik kapasitenin geliştirilmesi kritik önemdedir. Bu süreç sadece teknolojiyle değil; kurumsal kapasite, doğru finansman ve güçlü bir iş birliği ile başarıya ulaşabilir. Bu kapsamda, forumdaki oturumlarda, su yönetiminde dijital dönüşümün tüm boyutlarını birlikte ele alarak, uygulanabilir politika ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz fikir alışverişlerinin, 'her damladan azami fayda' anlayışının benimsenmesi ve su verimliliğinin yalnızca bir politika değil, toplumsal bir kültür haline gelmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA ÜLKEYE, SU SEKTÖRÜNDE MALİ VE TEKNİK DESTEK SAĞLIYORUZ'

Bakan Yumaklı, "Şüphesiz ki su, sınırları aşmaktadır. Türkiye olarak biz, suyun, ülkeleri ve insanları ayırdığına değil, birleştirdiğine yürekten inanıyoruz. İklim değişikliği; özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da, su kaynaklarının kalitesi ve miktarına etki ediyor, atık su altyapısı üzerinde de ağır bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, bölgemizde istikrarın sağlanmasına, ekonomik kalkınmaya ve refahın artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' ilkesine uygun olarak politikalarımızı şekillendiriyoruz. Komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla, diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sınır aşan havzalarımızda, su kaynaklarının korunması ve kullanılması için, karşılıklı fayda esasıyla, bilgi, deneyim ve teknoloji transferi gerçekleştiriyor ve ortak teknik projeleri hayata geçiriyoruz. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için, Afrika'daki ve dünyanın farklı bölgelerindeki çok sayıda ülkeye, su sektöründe mali ve teknik destek sağlıyoruz. Bu vesileyle, su sorunları ve krizler karşısında, ortak bir sorumluluğu paylaştığımızı ve beraber harekete geçmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Kaynak: DHA

