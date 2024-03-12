Bazı bakanlar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin mücadele ruhu, vatan tutkusu ve bağımsız yaşama kararlılığı, İstiklal Marşımızda ölümsüzleşmiştir." ifadelerini kullanarak, İstiklal Marşı'nın, milli birlik ve beraberliğin mutabakat belgesi olduğunu vurguladı.
Tunç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan için can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşımızın manifestosu olan İstiklal Marşımız en kıymetli ortak değerimizdir." ifadelerine yer verdi.
Göktaş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesajında, "İstiklal Marşımızın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
"İstiklal Marşımızın verdiği o ruh asla kaybolmayacak"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bağımsızlık mücadelesinin sembolü İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde, kıymetli şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yılının kutlandığını anımsatarak, "Değil bir asır, asırlar geçse de İstiklal Marşımızın verdiği o ruh asla kaybolmayacak, son ocak tütene kadar yaşamaya devam edecek. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstiklal Marşı'nın "karşı duruşun, ayağa kalkışın marşı olduğunu" belirtti.
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Programa ilçe yöneticileri ve Şalpazarılılar da katıldı. Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy anısına fidan ve çiçek dikildi.
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
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