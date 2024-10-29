Bakanlardan Cumhuriyet Bayramı Mesajları

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 101. yılını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Bakan Kacır, paylaşımında, Milli Teknoloji Hamlesi'ne dikkati çekerek, "Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyet'imizin tam bağımsızlık ruhunu Milli Teknoloji Hamlesi ile sahipleniyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat da köklü maziye sahip Türk milletinin, tarihten bugüne derin izler bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çınar ağacı gibi sağlam, 'Anka Kuşu' gibi parlak, tarihinden aldığı ilhamla yol yürüyen Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretmeye, koşmaya ve geleceğe iz bırakmaya devam etmektedir. Bir asrı geride bırakmış olan Cumhuriyet'imiz, güçlü adımlarla geleceği inşa edecek kutlu yürüyüşünü sürdürüyor. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun."