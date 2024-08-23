Bakanlık Bakımındaki Gençler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlenecek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakımı ve koruması altındaki gençler, 24-26 Ağustos tarihleri arasında 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' ismiyle Eskişehir'de düzenlenecek iller arası genç erkekler futbol turnuvasında bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında kalan 15-18 yaş arası erkek çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Eskişehir'de bir futbol turnuvası düzenlenecek. Eskişehir Valiliği himayesinde, 'Birlikte daha güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla' temasıyla düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası'na Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlarda kalan çocuklar katılacak. Turnuva ile çocukların spor yoluyla rehabilitasyon süreçlerine destek olunması, sosyal etkileşimlerinin artırılması ve kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesi hedeflenirken, çocuklar turnuva boyunca yeteneklerini sergileme ve aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı yakalayacak. Turnuva sonunda 1'inci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek. Ayrıca alınan derecelere göre madalyalar dağıtılacak. Öte yandan, turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.