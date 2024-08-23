Bakanlık Bakımındaki Gençler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakanlık Bakımındaki Gençler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlenecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakımı ve koruması altındaki gençler, Eskişehir'de düzenlenecek bir futbol turnuvasında bir araya gelecek. Turnuva, gençlerin fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

23.08.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakımı ve koruması altındaki gençler, 24-26 Ağustos tarihleri arasında 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' ismiyle Eskişehir'de düzenlenecek iller arası genç erkekler futbol turnuvasında bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında kalan 15-18 yaş arası erkek çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Eskişehir'de bir futbol turnuvası düzenlenecek. Eskişehir Valiliği himayesinde, 'Birlikte daha güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla' temasıyla düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası'na Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlarda kalan çocuklar katılacak. Turnuva ile çocukların spor yoluyla rehabilitasyon süreçlerine destek olunması, sosyal etkileşimlerinin artırılması ve kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesi hedeflenirken, çocuklar turnuva boyunca yeteneklerini sergileme ve aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı yakalayacak. Turnuva sonunda 1'inci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek. Ayrıca alınan derecelere göre madalyalar dağıtılacak. Öte yandan, turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir, Futbol, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık Bakımındaki Gençler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlık Bakımındaki Gençler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement