Bakanlıktan KPSS İddialarına Yanıt

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.