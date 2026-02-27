Bakanlıktan KPSS İddialarına Yanıt - Son Dakika
27.02.2026 22:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li personel alım iddialarını yalanladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, KPSS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

