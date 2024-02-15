Bakımlı İmam Hikmet Yuvacı Muhtarlık İçin Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Bakımlı İmam Hikmet Yuvacı Muhtarlık İçin Adaylığını Açıkladı

Bakımlı İmam Hikmet Yuvacı Muhtarlık İçin Adaylığını Açıkladı

Rusya'da ve Denizli'de 36 yıl din görevlisi olarak çalışan Hikmet Yuvacı, mahallesine muhtar adayı oldu. Yuvacı, kazandığında hiçbir ücret talep etmeden öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine ve mahallede eksik olan hizmetler için kullanacağını açıkladı. Yuvacı, halka nasıl hizmet edileceğini göstermek amacıyla aday olduğunu belirtti.

15.02.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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'Bakımlı İmam' muhtarlık için adaylığını açıkladı

Emekli imam Hikmet Yuvacı:

"Vatandaşına hizmetli muhtar nasıl olur, onu göstermek için aday oldum"

DENİZLİ - Rusya'da ve Denizli'de 36 yıl din görevlisi olarak çalışan, kıyafetleri ve günlük yaşantısıyla adı 'Bakımlı İmam'a çıkan Hikmet Yuvacı, mahallesine muhtar adayı oldu. Yuvacı, kazandığında hiçbir ücret talep etmeden öğrencilere, ihtiyaç sahiplerin ve mahallede eksik olan hizmetler için kullanacağını açıkladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli imam Hikmet Yuvacı, renkli kişiliyle Hacıkaplanlar Mahallesine Muhtar Adayı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak 36 yıl boyunca hizmet eden, 2021 yılında emekli olan Yuvacı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde de görev yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin oluru ile topluluklara İslam'ı anlatmak dini bilgiler veren Yuvacı, Kırım halkına da Türkiye adına din koordinatörlüğü yaptığını belirtti. Görev yaptığı dönemde, camisini temiz tutmadaki gayretiyle ve bakımlı olması nedeniyle ismi 'Bakımlı İmam'a çıkan emekli Hikmet Yuvacı, muhtar adayı oldu. Vatandaşlarına hizmet etmek isteyen emekli imam Hikmet Yuvacı, "Devletimin bana verdiği görevleri yurt içi ve yurt dışında tamamladım. Rusya'da soydaşlarımıza hizmet etme imkanı buldum ve yurduma döndüm. Orada ki birikimlerimi Hacıkaplanlar Mahallesinde görevim süresince halkımla paylaştım. İmamlık görevimden 2021 yılında emekli oldum. Mahalle sakinlerimin isteğiyle devletime olan hizmetimden memnun kaldıkları için beni mahalle muhtarı olarak görmek istediklerini belirttiler. Bende sevdiklerimle bu görevi onlara yapabileceğimi bildirerek bu yola çıktım." dedi.

"Akıllarda kalan izi devam ettireceğim"

Mahallesinde iz bırakacak şekilde çalışmak isteyen, halk ile sürekli yan yana durarak ücretsiz bir şekilde çalışacağını söyleyen Yuvacı; "Denizli'den sıra dışı bir vali geçti, bende iz bırakarak bu topraklarda bir muhtar nasıl vatandaşına hizmetli olur, onu göstermek için aday oldum. Mesleğimiz gereği 5 vakit halkımızla iç içeyiz. Namazın dışında, ibadetin dışında yine halkımızla beraber olduğumuz için kılığımla kıyafetimle bir din görevlisine yakışır şekilde bende onu yerine getiriyordum. Basının, halkımızın dikkatini çektiği için biraz ansiklopedik bir terim olsa bile 'Bakımlı İmam' olduk. Giyimimle, kuşamımla örnek din görevlisi olmam sebebiyle büyük bir olumlu tepki topladım. Türkiye'de haberlerde yer aldım. Aynı durumu sabah namazı itibariyle halkım uyuyana kadar kılığım, kıyafetimle ve davranışlarımla tekrar muhtarlık seçimini de kazandığım takdirde o görüntüyü, akıllarda kalan izi devam ettireceğim. Kazandığımda ise ana hususum, hiçbir ücret talep etmeden tarafıma yatırılacak olan ücreti öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine, mahallemde eksik olan hizmetler doğrultusunda kullanacağım. Sıra dışı bir muhtar olacağım, halkıma eser bırakacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Denizli, Rusya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakımlı İmam Hikmet Yuvacı Muhtarlık İçin Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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