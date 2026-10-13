Bakırköy Başsavcılığı Serap Belovacıklı'ya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Berkay GÜNEŞ/ İSTANBUL, – SUNUCU Serap Belovacıklı hakkında sanal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serap Belovacıklı'nın sanal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeni ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.