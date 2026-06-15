Bakırköy'de Marmara Denizi Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği - Son Dakika
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Bakırköy'de Marmara Denizi Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği

15.06.2026 18:03  Güncelleme: 18:57
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Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Marmara Denizi Günü'nde öğrenciler ve vatandaşlarla Yeşilköy Çiroz Sahili'nde atık topladı. İBB dalgıçları deniz dibinden atık çıkarırken, 'Marmara Hepimizin' mesajıyla çevre bilinci vurgulandı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Marmara Denizi Günü dolayısıyla Yeşilköy Çiroz Sahili'nde düzenlenen "Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği" etkinliğinde, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte atık topladı. İBB Sualtı Arama Kurtarma Amirliği Dalgıçları'nın da deniz dibinden atık çıkardığı etkinlikte, "Marmara Hepimizin" mesajıyla çevre bilinci oluşturuldu.

Bakırköy Belediyesi, Marmara Denizi'ni korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Yeşilköy Çiroz Sahili'nde "Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği" etkinliği düzenledi. Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Ovalıoğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Ovalıoğlu, öğrencilerle birlikte sahil boyunca çevre temizliği yaparak kıyıya bırakılan atıkları topladı. Temizlik çalışmalarına katılan öğrenciler de çevrenin korunması ve denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturdu.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sualtı Arama Kurtarma Amirliği Dalgıçları Yeşilköy Çiroz Sahili açıklarında dalış gerçekleştirerek deniz tabanındaki atıkları çıkardı. Deniz dibinden çıkarılan çeşitli atıklar, Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu kirliliği gözler önüne serdi. Etkinlik boyunca "Marmara Hepimizin" mesajı verilerek çevrenin korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

"SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA BİLİME OLAN İNANCIMIZ YATIYOR"

Etkinlikte çevreye bilinçli davranma mesajı veren Ovalıoğlu, "Toprağımıza, denizimize, doğamıza, bugünümüze ve 50 yıllık geleceğimize borcumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu yana, çevre ve iklim konusunu söylemlerle sınırlamadık; bunu bir yönetim anlayışı haline getirdik. Sürdürülebilir gelecek adına attığımız her adım, her imza, çocuklarımızın daha temiz bir Bakırköy'de yaşaması içindir. Denizlerimize ve çevremize olan bu sorumluluğumuzun arkasında bilime olan inancımız yatıyor. Bugün Marmara'da karşılaştığımız kirlilik, deniz ekosisteminin kendini yenileme kapasitesinin üzerindeki baskılardan kaynaklanıyor. Denize bırakılan her atık, denizdeki yaşamın besin zincirini doğrudan zehirleyen birer kirleticiye dönüşüyor" dedi.

Atık yönetimi konusundaki çalışmalarından bahseden Ovalıoğlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"ULUSLARARASI ÖLÇEKTE SORUMLULUK ALDIK"

"Bilimsel veriler, kıyı temizliğinin ötesinde; atık yönetiminin ve karbon ayak izini düşürmenin, iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklıkları üzerindeki olumsuz etkilerini yavaşlatmak için hayati önem taşıdığını kanıtlıyor. Bakırköy Belediyesi olarak atığı yönetmekle kalmıyor; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu bilimsel verileri yerel politikalarımıza entegre ediyoruz. Denizlerimizin oksijen dengesini korumak, biyolojik çeşitliliğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kıyı hattı bırakmak için bu veriye dayalı stratejileri tavizsiz uyguluyoruz. Bu amaçla, göreve geldiğimizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müzü kurarak işe başladık. Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak, iklime dirençli bir Bakırköy için uluslararası ölçekte sorumluluk aldık. İSTAÇ ile birlikte hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, rotamızın ne kadar net olduğunun en somut göstergesidir. Biliyoruz ki; en büyük değişim, toplumsal farkındalıkla başlar. Bizim gücümüz, sizlerle birlikte attığımız her adımda gizlidir. Eğitimlerimizle, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmalarımızla Bakırköy'ün her ferdini bu büyük dönüşümün bir parçası yaptık."

Sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım attıklarının altını çizen Ovalıoğlu sözlerini, şöyle noktaladı:

"BAKIRKÖY'Ü YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

"Bugün burada, Yeşilköy Sahilimizde daldığımız derin maviliklerde, kıyıya vuran atıklarda temizlik yapmanın ötesine geçerek bir değişimi hayata geçiriyoruz. Dalgıçlarımız denizimizin dibini özgürleştirirken, bizler de kıyılarımızda yarınlarımıza sahip çıkıyoruz. Bakırköy'ü yeşiliyle, deniziyle, havasıyla ve sürdürülebilir yaşam kültürüyle yeniden inşa ediyoruz. Daha temiz bir Marmara, daha yeşil ve daha adil bir Bakırköy için verdiğiniz her destek, ayırdığınız her dakika bizim için çok kıymetli. Bugün attığımız bu adımların, çocuklarımıza miras bırakacağımız pırıl pırıl bir Marmara'nın habercisi olacağına yürekten inanıyorum."

"BAŞKANIMIZI VE BELEDİYEMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

Yeşilköy Sahili açıklarında dalış yaparak atıkları çıkaran ve Bakırköy bölgesinin diğer bölgelere göre daha temiz olduğunu belirten İBB Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal ise "Bugün Çevre Günleri kapsamında Bakırköy bölgesinde deniz temizliği etkinliğine katıldık. Daha önce çok farklı bölgelerdeki deniz temizleme etkinliğine katılmıştık ama Bakırköy bölgesi bu konuda biraz daha temiz çıktı. Bu bağlamda başkanımızı ve belediyemizi tebrik ediyoruz. Denizler hepimizin. Atılan her çöp başka bir canlının yaşam alanını daraltıyor ve ekolojik dengemizi bozuyor. Halkımızdan denizlerimizi temiz tutmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Marmara Denizi Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği - Son Dakika

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