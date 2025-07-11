Bakırköy'de Kurşunlama: 4 Gözaltı

Bakırköy'de 2 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 29 Haziran'da Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yapıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmada, her iki olayın da motosikletli şüphelilerce gerçekleştirildiği ve şüphelilerin bir araçla hareket ettiği tespit edildi.

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik 8 Temmuz'da Avcılar, Esenyurt ve Sultangazi ilçeleri ile Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.K. (21), L.D. (21), A.İ. (20) ve A.E.K. (22) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ayrıca şüpheli L.D'nin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırı anları güvenlik kamerası ve şüphelilerin kendilerinin çektiği cep telefonu kamerasınca kaydedildi.