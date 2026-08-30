Bakü\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.

Akgün, daha sonra yaptığı konuşmada, ağustos ayının Türk tarihinde önemli zaferlerin kazanıldığı bir ay olduğunu belirterek, Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan tarihi çizginin milletin azim, iman ve fedakarlıkla örülen direniş ruhunu yansıttığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşiyle başladığını hatırlatan Akgün, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlandığını ve bunun modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtığını ifade etti.

Akgün, Türkiye'nin güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmayı gerekli gördüğünü ancak temel yaklaşımının barış ve istikrar olduğunu vurgulayarak "Küresel sistemde artan belirsizlikler ve bölgemizde süregiden çatışmalar göz önüne alındığında caydırıcı bir askeri güce sahip olmanın gerekli olduğunun bilincindeyiz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sıklıkla vurguladığı gibi, Türkiye her zaman barıştan ve istikrardan yanadır. Bu yüzden başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Türkiye, üzerine düşen arabuluculuk ve iyi niyet elçiliği görevini dün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta barış, cihanda barış' vizyonunu hiç unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte daha adil, barışçıl ve yaşanabilir bir dünyanın kurulması için çalışmayı sürdüreceğini belirten Akgün, bu yaklaşımın ülkenin dış politikasındaki temel ilkelerden biri olduğunu kaydetti.

"Eminim ki Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliği daha da güçlenecek"

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov da Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda önemli başarılara imza attığını dile getirerek "Türkiye, uluslararası meselelerde söz sahibi olan güçlü ve kudretli bir devlete dönüşmüştür. Kardeş ülkemizin her bir başarısı bizi sevindiriyor ve gururlandırıyor. 2. Karabağ Savaşı'nda da kardeş Türkiye'nin siyasi, manevi ve diplomatik desteğini sürekli hissettik ve bu desteği çok yüksek değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri bulunmadığını vurgulayarak, iki ülkenin bölgesel barış ve güvenliğin önemli sütunlarından biri haline gelen işbirliğini Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine taşıdığını söyledi.

İki ülkenin bulunduğu jeopolitik bölgelerin özellikleri ile ortaya çıkan tehdit ve sınamaların ordulara önemli sorumluluklar yüklediğine işaret eden Hasanov, "Tehdit ve sınamalara zamanında cevap verebilmek için savunma kapasitemizi artırmak çok önemlidir. Bugün savunma kurumlarımız arasındaki işbirliği en üst seviyesine ulaşmış durumdadır. İşbirliğimiz yıldan yıla genişliyor, yeni girişimler ortaya konuluyor. Bu, devlet başkanlarımızın belirlediği politikanın ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin savunma alanındaki önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

Hasanov, Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun şekilde yapılandırılması yönündeki reformların sürdürüldüğünü aktararak "Türkiye'nin savunma sanayisi şirketleri, Azerbaycan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor. Eminim ki Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliği daha da güçlenecek, stratejik müttefikliğimiz bundan sonra da ortak çabalarımızla yükselen bir çizgide gelişmeye devam edecektir." dedi.