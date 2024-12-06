Bakü\'de \'Dualı Sultan Gömlekleri\' Sergisi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde açılan, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan serginin açılışına, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar, sinema ve tiyatro oyuncuları, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, buradaki konuşmasında, dualı sultan gömleklerinin, İslamiyet öncesi Türklerden başlayarak, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan köklü bir gelenek olduğunu, Osmanlı padişahlarının bu gömlekleri savaşlarda zafer kazanmak, nazardan korunmak, şifa bulmak ve manevi bir güç sağlamak amacıyla giydiğini söyledi.

Karakılıç, benzer gömleklerin birinin de Azerbaycan Edebiyat Müzesi'nde olduğunu belirterek, Karabağ Hanı Penahali Hanın gömleğinin müzede sergilendiğini, bunun Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı tarih, kültür ve inanç birliğinin somut vesikası olduğunu ifade etti.

Hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu da 15 yıldır bu işle uğraştıklarını, hiçbir maddi karşılık beklemeden kültür hizmeti için çalıştıklarını dile getirdi.

Vanlıoğlu, dualı gömlek geleneğinin İslamiyet öncesi Türklerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzun bir devir geçirdiğini ve bugüne kadar geldiğini kaydetti.

Dualı gömleklerin manevi anlamlar yüklü sanat eserleri olduğunu söyleyen Vanlıoğlu, "Üzerlerinde işlenen ayetler, hadisler, kasideler ve semboller sadece fiziksel bir koruma değil, aynı zamanda manevi bir güç kaynağı olmuştur. Bu koleksiyon sadece Osmanlı'nın manevi dünyasını değil aynı zamanda kültürel mirasını da ortaya koymaktadır. Bu projeyi hazırlarken gençlerimize kültürümüzü tanıtmayı hedefledik." dedi.

30 eserin yer aldığı sergi, 20 Aralık'a kadar açık olacak.