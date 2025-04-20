Balıkçıdan Köpekbalığına Nasihat - Son Dakika
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Balıkçıdan Köpekbalığına Nasihat

Cemil Yöndem, oltasına takılan yavru köpekbalığını denize bırakarak nasihat etti.

20.04.2025 09:22
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Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı

Amatör Balıkçı Cemil Yöndem: "Köpekbalığına; 'Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı çıkmayabilir' nasihat ederek denize bıraktık"

HATAY - Hatay'da amatör olarak balıkçık yapan Cemil Yöndem, oltasına takılan yavru köpekbalığını, 'Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir' diyerek denize bıraktı. Köpekbalığına nasihatte bulunan ve o anları kayıt altına alan amatör balıkçı ve arkadaşlarının o anları gülümsetti.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ne yaşayan amatör balıkçı Cemil Yöndem, hobi olarak Akdeniz kıyılarında arkadaşlarıyla balıkçılık yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan Yöndem'in Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltasına köpek balığı yavrusu takıldı. Yavru köpekbalığını kancadan kurtaran Yöndem, 'Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir' diyerek nasihat da bulundu ve köpekbalığını denize bıraktı. Köpekbalığını nasihat eden Yöndem ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaşılan o anları gülümsetti.

Oltayla yakaladıkları köpekbalığına 'Büyüyünce gel ve bir daha oltamıza gelme' diyerek nasihat da bulunan Cemil Yöndem, "Hatay'da hobi olarak balıkçılık yapıyoruz. Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltama denizin saldırgan türü olan köpek balığı takıldı. Bende arkadaşlarımla beraber köpekbalığını yukarıya çektik. Köpekbalığı hem ufaktı hem de yasaklı bir türdü. Nesli tehlikede olan bir tür köpekbalığını tekneye aldık. Kanadında kancayı çıkartıp geri denize saldık. Köpekbalığı bebek ve küçük olduğu için geri gelmesin diye nasihat ettim. Bu türlerin daha büyükleri olduğunda oltayı kırabiliyor. Köpekbalığına nasihatımız şuydu; 'Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı çıkmayabilir' diyerek denize bıraktık. Akdeniz'de oltamıza sürekli takılan bir balıktı. Biz ilk defa video çektik. Arkadaşlarımızla parmağını köpekbalığının ağzına sok diye şakalarda yaptık. Büyüyünce gel diye nasihatte bulunmamız sosyal medya da insanları gülümsetti. Gülmeye ihtiyacımız var. Arkadaşlarla biz güldük ve izleyen arkadaşlarla güldükten sonra köpekbalığını doğaya geri saldık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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