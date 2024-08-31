Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı - Son Dakika
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Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Trabzon'da düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine birçok yetkili ve balıkçı katıldı.

31.08.2024 20:57  Güncelleme: 21:02
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Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ile horon gösterisi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "İlimizde bin 19 balıkçı gemisi. 23 balıkçı yardımcı gemisi. Deniz kafesi işletmelerinde faaliyetlerle ruhsatlandırılan 31 gemi ile birlikte faaliyetleri sürdürmektedir. Gerçek kişi ruhsat sahibi de 6 bin 112 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır" dedi.

"Bereketli bir sezon diliyorum"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, bereketli bir av sezonu dilediğini belirterek, "Akşam 00.01'de denize açılacak ve ağlarını 'Vira Bismillah' diyerek denize bırakacaksınız. Bereketli bir sezon diliyorum. Denizler sonsuz ürüne sahip yerler değil. Buralarında kuralları var. Marmara Denizi hariç hiçbir deniz tek başına bir devletin değil. Bizde bir zamanlar dünya denizlerinde vardık. Şimdi de oluruz. Barbaros'un torunlarıyız. Önümüzdeki sezon inşallah geçtiğimiz sezondan çok daha bereketli olsun. Çok daha üretimi bol olsun. Bütün balıkçılarımız kazasız belasız bir sezon geçirmelerini, bol miktarda inşallah bol miktarda balık yakalayıp denizleri kurutmamak şartıyla tezgahlara koyabilmelerini, tezgahlarda da daha ekonomik şartlarda satılabilmesini temenni ediyorum. Bereketli olsun diye dua ediyoruz. Bereket çoklukta değildir. Bereketin anlamı bizim kültürümüzde ve inancımızda farklıdır. O yüzden çok balık yakalamaktan öte yakaladıklarınız bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı - Son Dakika

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