Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali Başlıyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek program detaylarını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bütün doğaseverleri ve Balıkesir ailemi doğanın şifalı kokularıyla ve tatlarıyla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Akın, bu yıl 5'incisi gerçekleşecek Aromaterapi Festivali öncesinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) yapılan toplantıda festivalin detaylarıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Akın, festivalin bu yıl ilk kez Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyelerimizle birlikte yapılacağına dikkati çekti.

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'nde; Türkiye'nin dört bir yanından bitki uzmanları, işletmeler ve ziyaretçileri ağırlayacaklarını vurgulayan Akın, şu bilgileri verdi:

"Bundan sonra Körfez'de yapacağımız birçok etkinliği de yine Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlıklarımızla birlikte yapacağız. Kültürel, sosyal etkinliklerimiz hem artacak; hem de büyüyecek. Balıkesir Aromaterapi Festivali'ni şehrimizin ve bölgemizin doğal güzelliklerini ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan BAÇEM yalnızca bölgemizde değil ülkemizde de model bir çalışma. Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, bitkilerin özlerinden elde edilen yağların kullanımıyla bedenimizi ve ruhumuzu dengelemeye yardımcı olan şifa dolu bir yöntem olan aromaterapi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan tek festival. Bu festival sayesinde, aromaterapinin doğaya ve insana olan faydalarını daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum. Balıkesir, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile aromaterapi için ideal bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle festivalin temasını 'Tarih, Şifa, Kültür' olarak belirledik."

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali ile bölgenin zengin bitki örtüsünü farklı aromaterapi uygulamaları ile birleştirerek bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Akın, şöyle devam etti:

"Yine Balıkesir Aromaterapi Festivali ile doğanın şifalı koku ve tatlarıyla ruh, zihin ve bedenimizi yenilemeyi, günlük hayatın stresinden uzaklaşmayı ve kendimize özel bir zaman ayırarak herkesin mutlu olmaya hakkı olduğuna işaret etmek istiyoruz. Bu yılki festival programı oldukça zengin ve kapsamlı. Bütün doğaseverleri ve Balıkesir ailemi doğanın şifalı kokularıyla ve tatlarıyla buluşmaya davet ediyor, hepinize tek tek teşekkür ediyorum."

Bu yıl 4-7 Temmuz arasında dört gün düzenlenecek Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, BAÇEM ve Ören Meydanı olmak üzere iki ayrı merkezde yapılacak. 80'in üzerinde atölye çalışması, seminer ve söyleşi BAÇEM'de yapılacak. Ören Meydanı'nda aromaterapiyi ilgilendiren 200'e yakın stant açılacak. Bu stantlarda hem aromaterapi tanıtılacak hem de ürünler satın alınabilecek. Ören Meydanı ve Ören Amfi Tiyatro'da altısı çocuklara yönelik olmak üzere toplam 14 dinleti tiyatro ve konser olacak. Ören Plajı'nda; Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Suzan Kardeş ve Oğuz Aksaç konserleri yapılacak. 9 sanatçının katılımıyla BAÇEM'de fotoğraf ve resim sergileri açılacak, Ören Meydan'da 20 metrelik dev bir tuvale ressamlar festivalin resmini yapacak.

Festivalin ilk adımı hasatla başlayacak

Festivalin ilk adımı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde yapılacak hasatla başlayacak ardından tur otobüsleriyle Burhaniye Belediyesi önünde buluşulacak. Burada traktörlerle bir konvoy olarak Ören Meydanı'na gidilecek. Ören Meydanı'ndan festival alanına da bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak.