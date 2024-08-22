Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine su sağladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine su sağladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gedeve ve Düzler bölgelerindeki zeytin ağaçlarını sulama suyuyla buluşturarak çiftçilere destek oldu. Zeytinciler, uzun yıllardır böyle bir hizmet alamadıklarını belirterek Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

22.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:14
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(BALIKESİR) - Erdekli zeytin üreticilerinin sesine kulak veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gedeve bölgesinde 20 bin zeytin ağacının suyla buluşturulmasının ardından Düzler bölgesinde de 60 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu.

Düzler bölgesindeki sulama sıkıntısı nedeniyle istediği verimi alamayan zeytincilerin sesine kulak veren Başkan Ahmet Akın'ın, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı'na (BASKİ) verdiği talimat doğrultusunda; bölgede Erdek 1 Göleti'nin sulama hattından ilave hat yapılarak çiftçilere sulama suyu imkanı sağlandı. BASKİ ekipleri, bin 500 metre uzunluğunda 63 milimetre çapında sulama hattı imalatı yaparak bölgedeki tarımsal sulama problemini çözdü.

BASKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ve ilk suyun verilmesinin ardından Yukarıyapıcı Mahalle Muhtarı Erdek Düzler Bölgesi Süleyman Sacit Yüksek'i görüntülü arayan Başkan Akın, yeni yapılan boru hattının hayırlı olmasını diledi. Uzun yıllardır böyle çalışmaların yapılmadığını dile getiren Muhtar Süleyman Sacit Yüksek, "Ahmet Akın, size en yakın diyorlardı ama ilk defa bu kadar yakın hissettim. 100 yıldır buraya kimse yardım yapmadı. 1923'te cumhuriyet kuruldu, 1924'te bizler göçle buraya geldik. O gün bugündür hizmet alamıyorduk. Sayenizde artık hizmet almaya başladık. İnşallah devamı gelir. Çok sağ olun başkanım" diye konuştu.

Bölgede geçim kaynaklarının zeytincilik olduğunu ve bunun da su olmadan mümkün olmadığını söyleyen Yukarıyapıcı Mahalle Muhtarı Süleyman Sacit Yüksek, şöyle devam etti:

"Sağ olsun Ahmet Başkan'ın yanına gittik, dedik biz bu göletten faydalanamıyoruz, zeytinlerimizi sulayamıyoruz. Bize sulama boru hattı çekebilir misin dedik. Hemen mühendisler geldi. Mühendisler; 2 bin 400 metre seviyelerindeki suyun yüzde 60 seviyelerinde buraya geleceğini söylediler ama seviye düşük olduğundan bin 500 metrede 63'lük boru çekilerek su taşındı. Su hayattır, su gelmeyen zeytinler cılız oluyor sadece yağlık oluyor verimli olmuyor. Yaklaşık olarak 80-100 dönüm arazi sulanacak yani yaklaşık 50-60 bin ağaç sulanacak. Tabii bu köyümüzün gelir kaynaklarını bir seviye daha yükseltmiş olacak. Bir kez daha Başkan'ımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz bu hizmeti bize verdikleri için."

Tarlasına su geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yukarıyapıcı Mahallesi sakini zeytincilikle uğraşan Mehmet Çekici ise şöyle konuştu:

"20 senedir kimse irtibat kurmadı ve üzerine düşmedi. Biz dile getirdiğimiz zaman gereken yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'dan, Allah razı olsun. Allah; onun yüzünü karartmasın, hayatında daima başarılı kılsın. Suyu getirsin getirmesin, önemli olan insanlarla kurduğu iletişim. Vatandaşa yakın olması ve yardımcı olması çok güzel. Buradaki zeytinlerin de yüzde 100 rekoltesinin artacağını düşünüyorum. Sıcaklar nedeniyle zeytin ağaçlarının yaprakları kurumaya yüz tutuyordu. Meyveleri de buruşarak verimsiz hale geliyordu. Tarlalarımıza gelen can suyu nedeniyle şimdi ürünlerimiz daha randımanlı, kaliteli ve verimli bir hale gelecek. Bu nedenle Ahmet Akın başkanımıza minnettarız."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine su sağladı
Kaynak: ANKA

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