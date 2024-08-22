Balıkesir Büyükşehir\'e Bağlı Baski, Ayvalık\'ın Su Sorunu İçin Kalıcı Çözümler Üretecek

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Ayvalık'taki su isale hatlarında yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ilçede uzun yıllardır üstü kapatılan sorunların, arızaların kaynağını oluşturduğunu dile getirdi. Günü kurtaracak çözümler değil, kalıcı çözümler üretmek istediklerini belirten Öztürk, "Hali hazırdaki 3 hattı tek hatta düşüreceğiz. Tek basma hattıyla depoya ulaşırsak Ayvalık'ın hiçbir şekilde içme suyu sorunu kalmayacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ayvalık'ta yaşanan su isale hatlarındaki sorunlar ve çözümleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genel Müdür Erdoğan Öztürk, kentte meydana gelen su patlakları ve yaşanan arızaların nedenlerini açıkladı. Sorunlara hızlı çözümler ürettiklerini söyleyen BASKİ Müdürü Erdoğan Öztürk, geçen yıllara oranla sorunlara müdahale hızını artırdıklarını dile getirdi. Son 4 ayda içme suyu ve kanalizasyon hatlarında 2 bin 961 arızaya müdahale edildiğini söyleyen Müdür Öztürk, yol haritalarını belirlediklerini ve su sorunlarına kalıcı çözümler getireceklerini ifade etti.

"İçme suyu sıkıntısı yaşanmasının ana sebebi altyapı yatırımlarının uzun yıllardır ihmal edilmesi"

Erdoğan Öztürk, "İki aydır yürütmekte olduğum görevim süresince Balıkesir'imizin tüm altyapısına dair tüm fizibilite çalışmalarını inceledikten sonra sorunlara çözüm olacak planlamaları yaparak yol haritamızı belirledik. Yaptığımız çalışmalar kapsamında altyapı sorununun en yoğun ilçelerden birinin de Ayvalık olduğunu gördük. İlçe altyapısı üst üste yapılan eklemelerle adeta yamalı bohçaya dönüşmüş, ömrünü çoktan tamamlamış ve her gün arızalanması kaçınılmaz olan 60 yıllık hatlarımız olduğunu tespit ettik. Ayvalık'ta içme suyu sıkıntısı yaşanmasının ana sebebi altyapı yatırımlarının uzun yıllardır ihmal edilmesidir. Önceliğimiz mevcut altyapının iyileştirilmesi ve su teminindeki sorunların çözülmesidir. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren yürüttüğümüz her çalışma aslında bugün ve gelecekteki su sorununu ortadan kaldırmaya yönelik projelerden ibarettir" dedi.

"Eleştiriler aslında ilçemizin yıllardır biriken sorunlarının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir"

Eleştirilere de yanıt veren Öztürk, şöyle devam etti:

"Son günlerde altyapıda yaşanan sorunlara yönelik yapılan eleştiriler aslında ilçemizin yıllardır biriken sorunlarının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda; su şebekelerinin modernizasyonu, su kaynaklarının artırılması ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi konusunda çeşitli projeler geliştirdik ve bir kısmını hızlıca uygulamaya başladık. Unutulmamalıdır ki bu tür büyük ölçekli iyileştirme projelerini uygulamak zaman aldığı gibi, ayrıca güçlü mali kaynaklar da gerektirmektedir. Sorunlarla ilgili halkımızı bilgilendirmek ve şeffaf bir süreç sağlamak öncelikli hedefimiz.

"Eski ve harap hatlardan kaynaklı su kayıpları nedeniyle maalesef kayıp-kaçak yüzde 60-70 seviyelerine çıkmıştır"

Ayvalık köpek çiftliği bölgesindeki deponun 1960 yılında yapılmış ve 64 yaşındadır. Cunda Adası'ndaki Namık Kemal deposu 1990 yılında yapılmış 34 yaşındadır. Çamlık bölgesindeki depo, 2000 yılında yapılmıştır ve 24 yaşındadır. Cennet Tepesi'ndeki küçük depo, 1980 yılında yapılmıştır ve 44 yaşındadır. Şirinkent'teki depo, 1990 yılında yapılmış ve 34 yaşındadır. Altınova'da bulunan küçük depo, 1980 yılında yapılmış ve 44 yaşındadır. Diğer 2 büyük depo 1995 yılında yapılmış olup 29 yaşındadır. 2016 yılında BASKİ kurulduktan sonra merkezde Cennet Tepesi'nde yapılan bir depo bulunmaktadır. Suların iletildiği içme suyu şebeke hatları ekonomik ömrünü tamamlamış, 30 yaştan başlayıp 60 yaşına kadar geçmişi olan iletim hatlarıdır. Üstelik bu hatlar bir bütün parça halinde değil, yıllara sarih parça parça ve sürekli yama yapılarak hatta çoğu yerde basınç ve cinsleri farklı eklemlenerek yapılan isale hatlarıdır. Bu kadar eski ve harap hatlardan kaynaklı su kayıpları nedeniyle maalesef kayıp-kaçak oranı çok yükselmiş, yüzde 60-70 seviyelerine çıkmıştır.

"Tüm şebeke hatlarını yeniden ele alarak uzun soluklu çözüm noktasına kavuşturacağız"

Bir başka sorun ise uzun süredir hizmet gelmeyen bu ilçedeki vatandaşlarımızın, su kesintisine karşı kendi tedbirlerini almış olmalarından kaynaklıdır. Bina ya da siteye ait su depolarında su haznelerine su çekildiğinden diğer bölgelerde sorun daha da büyümekte, basınç ve su yetersizliği şikayetleri artırmaktadır. Sonuç olarak maalesef sorunlar kronik hale gelmiştir. BASKİ olarak neler yapacağız? Ayvalık için gelecek 35 yıllık nüfus artışına göre hesaplar ve projeler ile işe başladık. Ayvalık'ın su ve atık su sorununu bütüncül bir proje yaklaşımıyla etaplar halinde kökten çözeceğiz. Proje çalışmaları devam eden 'Ayvalık İçme Suyu Şebeke Projelerinin Hazırlanması İşi' kapsamında, tüm şebeke hatlarını yeniden ele alarak uzun soluklu çözüm noktasına kavuşturacağız.

"5 sondaj ile saniyede 50 litrenin üzerinde yeni su kaynağı ekledik"

Bilindiği gibi ilçemizin kış nüfusu 75 bin, yaz ayları ve özel tatil dönemlerindeki nüfusu ise 1 milyonun üzerindedir. Ayvalık'ta su kaynağı bulunmayıp, ilçeyi besleyen su kaynaklarının tamamı Altınova ve Küçükköy kuyular bölgesindedir. Geçmişte parça parça imalatlar ve günü kurtarmak için yapılan işler sebebiyle farklı çap ve tipte olan borular, kısa zaman içinde arıza sayılarının artmasına neden olmakta, sağlıklı suyun vatandaşlarımıza zamanında ulaşmasına engel teşkil etmektedir. Sorunları hızlıca çözmek adına, Altınova bölgesinde 2014 yılından bugüne kadar açılan 18 kuyumuza ilaveten 4 ay gibi bir sürede, 5 sondaj ile saniyede 50 litrenin üzerinde yeni su kaynağı ekledik. Terfi hatları sonrası yeni bir pompa istasyonu ve depo iletim hatları ihale çalışmalarını planladık. Ayrıca mevcut içme suyu terfi merkezinin bulunduğu sahaya 3000 metrekare hacme sahip tevzi deposu ve yeni bir terfi merkezi kazandırma projelerimiz hazırlanmıştır. Kirlenen suyu çevreye zarar vermeden geri kazandıracağız. Ayvalık'ımızın kanalizasyon hatları da maalesef içme suyu hatlarını aratmayacak şekilde yetersiz ve eskimiş durumda. Yılların getirdiği atalet, yetersizlik ve eskimişlik, had safhadadır."

"Arıtma tesisleri yetersiz"

İlçede kanalizasyon sisteminin de yetersiz ve eskimiş durumda olduğunu ifade eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Arıtma tesisleri yetersiz. Deniz derin deşarjı yapılarak körfezin kirlenmesi hızlanıyor. Şebekeler birçok yerde ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır. Merkez terfi sistemindeki taşma ve koku sorunları terfi merkezinin acilen yenilenmesini gerektirmektedir. Birlikte çalışan yağmur suyu ve kanalizasyon hatları nedeniyle yaşanan taşmaların önüne geçmek için hat ayrıştırma projelerini hazırlamaya başladık. Tüm bunların yanı sıra makine, teçhizat ve personel yetersizliği gibi sorunlara, köklü ve kesin çözümler üreterek bölgenin rahat bir nefes alması gerektiğinin farkındayız" diye konuştu.

"Son 4 ayda 2 bin 291 arızaya müdahale edildi"

Son 4 aylık süreç içerisinde; içmesuyu ve kanalizasyon hatlarında 2 bin 961 adet arızaya müdahale edildiğini dile getiren Erdoğan Öztürk, "5 bin 267 metre içmesuyu hattı yapıldı. 5 bin 600 metre kanalizasyon hattı yapıldı. 2 bin 41 adet vidanjör ve kanal açma hizmeti sağladık. 58 bin metre kanalizasyon hattı temizliği yapıldı. 14 adet içme suyu depo temizliği yapıldı. Yaptığımız çalışmalar kapsamında gösterilen anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Açıklamamı, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın 'Ayvalık'ın su sorunu tarihe gömülecek.' sözüyle tamamlıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı gün BASKİ'nin mevcut 330 alacaklıya 4 milyar liranın üzerinde borcu olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu kişilere 6 aydır ödeme yapılmamış, faizleri de birikiyor. Ben bir imalat yapacak gücü hangi koşullarda bulacağım. Sabit giderlerimiz var, gelirimiz belli. Ara korkunç bir uçurum var. Hangi parayla yıllardır yapılamayan arıtmaları yapacağız. Önümüzdeki zorlu sürecin farkındayız ve bunları aşacağız. BASKİ'nin suyun dışında başka bir geliri yok. Yasa da bunu açık bir şekilde söylüyor; 'Satacağınız su, giderlerin altında olamaz.' diye. Şu an satılan su maliyetin oldukça altında. Bununla ilgili bir düzenleme yapmak zorundayız, bu şehre hizmet edebilmek için. Suyla ilgili 5 ayrı ücret tarifesi var. Bunlarla ilgili ayarlamalar yapacağız. Elektriğe daha yeni zam yapıldı. İşletme giderlerimiz maliyetli. Kademe ayarlamasını yapacağız, fiyatlar gerçeği yansıtmak zorunda bu şehre hizmet yapabilmemiz için" dedi.

"Su, konutlara gidene kadar, yüzde 65-70'i yok oluyor"

Erdoğan Öztürk, yatırımları hızlandırabilmek için gelir gider dengesini sağlamak zorunda olduklarını belirterek, "Önemli olan şu an için en azından bu dengenin yüzde 50-50 olması. Bu dengeyi önümüzdeki ocak ayına kadar sağlamayı hedefliyoruz. Çözümün ilk ayağı planlamadır. Ayvalık'ta birkaç yeni su kaynağı tespit ettik. Ayvalık'ta içmesuyu hatları elek gibi. Depolardan su konutlara gidene kadar yüzde 65-70'i yok oluyor. Biz, eğer o hatları yenilemezsek istediğimiz kadar yeni su kaynağı bulalım, bir işe yaramaz. Bu yüzden öncelikli olarak gelir-gider dengemizi oturtmalıyız" diye konuştu.

"Ayvalık'ın altyapısının röntgenini çektik"

İlçede hizmet veren 18 su kuyusu olduğunu aktaran Öztürk, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bu kuyulardan su Ayvalık'a ulaşana kadar önce 9 kilometrelik terfi hattı var. Terfi merkezine su ulaşacak ki oradan basma hattıyla suyu depoya ulaştıralım. Bu hattın planlaması yapıldı. Şimdi vana odalarını hazırlıyoruz. Eğer biz, basma hattıyla ilgili finans gücünü bulursak hali hazırdaki 3 hattı tek hatta düşüreceğiz. Tek basma hattıyla depoya ulaşırsak Ayvalık'ın hiçbir şekilde içmesuyu sorunu kalmayacak. Günü kurtaracak çözümler değil, kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Bu basma hattı için ciddi bir finans gerekiyor. Röntgenini çektik, çok kolay oldu tecrübelerimizden dolayı. Antrenmanlıyım ben, nasıl yapacağımızı iyi biliyoruz. Bu yüzden ilk hedefimiz gelir-gider dengesini oturtarak bir an önce yatırıma başlayabilmek. Onu da sağlayacağız."