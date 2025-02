Balıkesir'de 6 Şubat Depremleri Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir'de 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremlere hazırlıklı olmak için Deprem Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirterek, "Her türlü afetlerde dirençli şehirlerin olması gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Bu sadece yerel yönetimlerin yapacağı bir şey değil. Hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken bir konu" dedi.

6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden vatadaşlar için Zağnos Paşa Camii önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Naki Çetin, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve vatandaşlar katıldı. Törende, depremde yaşamını yitirenler için dualar edilirken, her il için karanfil bırakıldı.

"Hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken bir konu"

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Yaşanan depremlerde çok fazla canımızı kaybettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak Deprem Risk Yo¨netimi ve Kentsel I·yiles¸tirme Dairesi Bas¸kanlıgˆını kurduk. Onun ardından çok hızlı şekilde taramalarımıza başladık. Deprem toplanma alanlarının da hazır hale gelmesi içinde çalışmalar başlattık. Şunu söylemem lazım. İnsan hayatı her şeyin üzerinde. Önce insan diyen anlayışın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Her insanın diğer insandan farkı olmadığı, yaşam hakkı olduğu ve her türlü afetlerde de dirençli şehirlerin olması gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Bu sadece yerel yönetimlerin yapacağı bir şey değil. Hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken bir konu" dedi.

"El ele vererek gerekli adımlar hızla atılmalı"

Deprem Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini ifade eden Başkan Akın, "Çok geç kalmadan bu adımların hepsi teker teker atılmalı. El ele vererek gerekli adımlar hızla atılmalı. Depremlerin ardından acaba ne yapacağız diye düşünmek yerine öncesinden önlemlerimizi ulusal anlamda hep beraber almamız gerekiyor" diye konuştu.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken yaralılara da acil şifalar diledi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, insanları depremlerin değil depreme dayanıksız binaların ve zihniyetlerin öldürdüğünü belirterek, "Biz, doğru yöneticilerle ülkemize Japonya gibi 7, 8, 9 şiddetinde depremlerde etkilenmeyen, basit bir doğal hareketin afete dönüşmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.