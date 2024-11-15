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Balıkesir'de Atatürk'ün Çocukluğu 'Mustafa' Filmi ile Anlatılacak

Balıkesir\'de Atatürk\'ün Çocukluğu \'Mustafa\' Filmi ile Anlatılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Mustafa' adlı animasyon filmini 20 ilçede çocuklarla buluşturuyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu konu alıyor ve aileler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

15.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmini 20 ilçede çocuklarla buluşturuyor. 10 Kasım'dan itibaren 13 ilçede gösterimi tamamlanan animasyon filmi, hafta boyunca 7 ilçede daha izleyenlerle buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Aileler, çocuklarını alıp hem keyifli vakit geçirsinler hem de büyük önderimizi yakından tanıyabilsinler diye bu çalışmayı çok önemsiyoruz" dedi.

10-21 Kasım günleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçede gösterime alınan "Mustafa" filmi, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan dört filmlik bir serinin ilk filmi olan animasyon, Atatürk'ün çocukluk dönemini ele alıyor. Erol Mütercimler danışmanlığında, Altan Erkekli'nin seslendirme kadrosunda bulunduğu "Mustafa" filmi, 10 Kasım'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriminin ardından ilçelerde çocuklarla buluştu. Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit, Havran, Susurluk, Savaştepe ve Dursunbey'de ara tatil boyunca çocuklarla buluşan "Mustafa" filmi hafta boyunca 7 ilçede daha gösterilecek. Edremit'te gösterime giren ve yoğun ilgi gören film, gelen talep üzerine 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

Film, yarın saat 12.00'de İvrindi Belediyesi Düğün Salonu ve saat 16.00'da Balya Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da izleyicilerle buluşacak. 17 Kasım Pazar günü saat 12.00'de aynı anda Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi ve Bigadiç Burcu Kafe Kültür Merkezi'nde gösterime girecek. "Mustafa" filmi 21 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Marmara Adalar'daki Marmara Düğün Salonu'nda gösterilecek.

"Mustafa filmini 20 ilçemizde izleyicilerimizle buluşturuyoruz"

"Mustafa" filmini 20 ilçedeki çocuklarla buluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "10 Kasım Ata'mızın ebediyete intikalinin 86'ncı yılında onun yaşamını, ideallerini ve hedeflerini çocuklarımıza daha iyi anlatabilmek adına 'Mustafa' filmini 20 ilçemizde izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Aileler, çocuklarını alıp hem keyifli vakit geçirsinler hem de büyük önderimizi yakından tanıyabilsinler diye bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Daha ilk günden itibaren salonlarımız dolup taştı, başta çocuklarımız olmak üzere tüm izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği çocuklarımız şimdi onun izinde, hayatını büyük bir gururla izliyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Atatürk'ün Çocukluğu 'Mustafa' Filmi ile Anlatılacak - Son Dakika

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