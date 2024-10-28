Balıkesir\'de Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 1010 Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında "101. Yılda 1010 Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 101'inci Yılda 1010 Uçurtma Şenliği düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Çamlık Hilal Minare önünde gerçekleşen programda, Büyükşehir Belediye tarafından çocuklara uçurtmalar ücretsiz dağıtıldı. Uçurtmanın yanı sıra patlamış mısır, pamuk şeker ve balon da hediye edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın da çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Başkan Akın, hem çocuklarla hem de aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamaktan dolayı gururlu oldukları belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle etkinlikler bize coşku veriyor, Atatürkçü ruhumuzu daha da kamçılıyor"

-Begümhan Ömeroğlu Gülada: "Kızımla birlikte uçurtma uçurmak için geldik. Kendi çocukluğumda da hiç uçurtma uçurmadım. Kızım Deniz'le birlikte bu heyecanı yaşamak istedik. Cumhuriyetimiz 101 yaşında ve ilelebet bizimle birlikte olacak. Uçurtma etkinliğiyle ilgili aklıma gelen ilk söz: 'İstikbal göklerdedir' onu ilelebet muhafaza etmek için elimizden geleni de yapacağız. Biz buradayız."

-Sevda Baltacı: "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamaktan çok onurlu ve gururluyuz. Bursa'dan geliyoruz. Uçurtma şenliğine katılmak bizim için gurur verici. Böyle etkinlikler bize coşku veriyor. Atatürkçü ruhumuzu daha da kamçılıyor. Aynı enerjiyi bizden çocuklarımızda alıyor. Mutluyuz. Bizler de bu etkinliklere katıldığımızda ne kadar yaşımız büyük olsa da çocukluğumuzdaki o duyguları yaşıyoruz. Bayrağımız hep dalgalansın."

- Elif Can: "Bugün pamuk şeker ve mısır aldım. Çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve milletimizi kurtardı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

-Mira Tonguç: "Çok güzel bir gün geçirdim. Ahmet Akın Başkanımız sağ olsun. Her şey muhteşem olmuş. Atatürk'ü anlatmaya cümlelerim yetmez. İyi ki varmış."

- Fatma Altın: "Çocuklarımla birlikte uçurduk. Çok eğlenceliydi. Böyle bir etkinlik yaptığı için Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz. Bu gururlu ve onurlu bir günü hep beraber geçirmek çok güzel."