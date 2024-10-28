Balıkesir\'de Dev Ekip Cumhuriyet İçin Zeybek Oynadı

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(BALIKESİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde, Balıkesir'de zeybek gösterisi düzenlendi. Gösteriye eşi ve çocuğuyla birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlarla zeybek oynadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin iş birliği ile yaklaşık 500 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı. Gönüllü olarak 7'den 70'e farklı yaş gruplarının katıldığı gösteri, Çamlık Hilal Minare'de gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın gösteriye, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile katıldı. Dev zeybek ekibi "1923" koreografisini oluşturdu.

"Cumhuriyet sağlam ellerde"

Zeybek gösterisinde gönüllülere eşlik eden Başka Akın, "Balıkesirli ailemle birlikteyiz. Cumhuriyet'in 101.yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklarda ve meydanlardayız. Burası Kuvayımilliye'nin başkenti. İlk ve son kurşunun atıldığı ilk yer. Kuvayımilliye'nin baş şehrine yakışır bir şekilde milli birlik ve beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bize emanet edilen Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için kan döken, can veren tüm şehitlerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Balıkesir, Cumhuriyet'e bağlıdır. Atatürk'ün izinden gider. Cumhuriyet'e sahip çıkmak içinde elinden geleni yapar. Cumhuriyet sağlam ellerde" diye konuştu.

Zeybek gösterisine katılan vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusunun bu yıl daha çok hissedildiğini belirterek, şunları söyledi:

Meral Tekin: "Cumhuriyet'imizin bir 101 yılını daha görmeyi temenni ediyorum. Gönüllü olarak burada yer alıyoruz. Tüm insanlarla birlikte Balıkesir olarak Cumhuriyet'i birlikte kutlayabilmek çok güzel. Bu yıl çok daha farklı. Cumhuriyet ve Atatürk bizim için çok önemli. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum"

Gamze Şen: "Bir arkadaşım ile beraber katıldık. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin katılması ve kutlaması gereken bir bayram."

Berrin Elmas: "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını onurla, şerefle ve gururla kutluyoruz. Balıkesir'imizde ilk defa bu kadar coşkulu ve harika bir bayram kutluyoruz. Önce belediye başkanımıza ve onunla birlikte çalışan arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu. ve her geçen yıl daha da coşkulu olması gerektiğine inanıyorum. Buna ihtiyacımız var. Bir Türk kadını olarak gurur duyuyorum."

Tahir Gündoğan: "Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı vesilesiyle halk oyunu oynayacağız. 7'den 70'e herkesle beraber. Çok sevinçliyiz. Cumhuriyetimizi Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun."