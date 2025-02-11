Balıkesir'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Ücretsiz Hizmet

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi) faaliyetlerine devam ediyor. Ücretsiz hizmet sunulan merkezde kişisel becerilerini geliştiren ve sosyal hayata katılan özel gereksinimli bireylerin ulaşımı da ücretsiz servisle sağlanmaya başladı.

Kentte yaşayan herkesin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mola Evi ile özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Tüm yaş grubundan özel gereksinimli bireylerin çeşitli aktivitelerle gelişimsel becerilerini artırmayı hedefleyen ve ücretsiz hizmet veren merkez, aileler için de önemli bir destek mekanizması görevini üstleniyor.

Hedef: Engelsiz şehir Balıkesir

"Engelsiz şehir Balıkesir" hedefiyle dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Özel gereksinimli bireyler, yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu nedenle empati kurarak hayatımızdaki engelleri kaldırma gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Yakın Kart ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Mola Evi sayesinde özel gereksinimli bireylerin hayata karışması, sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri için bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bu sayede özel gereksinimli bireyler sosyalleşirken aileler de kendilerine zaman ayırma imkanı buluyorlar" açıklamasını yaptı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama entegre olarak yeteneklerini geliştirebildikleri, merkezle ilgili konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Ali Emre Ertekin de şunları söyledi:

"Ailelerin rahat bir nefes alabilmesi, öğrencilerin de burada konforlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla tasarlanmış bir merkez burası. Özel gereksinimli bireyler buraya geldiklerinde bütün öğretmen arkadaşlarımızla farklı seanslarda derslere giriyorlar. Burada özel gereksinimli bireyler için farklı etkinlikler, farklı materyaller ve oyun alanlarında canı sıkılmadan, ailelerinin de gözü arkada kalmadan gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir kurum haline gelmiş durumda. Özel gereksinimli bireyler burada hem arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyorlar hem de bireysel olarak oyun alanlarında, spor salonlarında veya etkinlik atölyelerinde güzel ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Özel gereksinimli bireyleri getirmek isteyen velilerimiz öncesinde bizlerle iletişime geçiyorlar. Servis aracımızla kapılarına kadar gidip, evlerinden teslim alıp kurumumuza getiriyoruz. Gün sonunda ise tekrar evlerine, ailelerine teslim ediyoruz. Bu da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu ücretsiz bir hizmet. Öncelikle velilerimiz bu hizmetten çok memnunlar. Her geldiklerinde belediyemize bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorlar. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz."

Ücretsiz servis hizmeti başladı

Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, alanında uzman yedi öğretmen ile 60 özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. İçerisinde alanında tecrübeli bir görevlinin de bulunduğu servisle evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler, gün sonunda evlerine kadar ücretsiz servis imkanıyla bırakılmaya başlandı. Yeni hizmete alınan ücretsiz servis sayesinde ulaşım da konforlu ve rahat bir şekilde sağlanıyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirerek duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen tesis sayesinde kent dayanışmasının da güçlenmesi hedefleniyor.

İhtiyaca uygun sosyal donatı alanları

Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla hizmetlerini sürdüren merkezde; iki bireysel sınıf, oyun odası, duyu bütünleme, görsel sanatlar sınıfı, mutfak atölyesi ve spor salonu gibi donatılar bulunuyor. Bireysel sınıflarda becerilerini geliştiren özel gereksinimli bireyler, oyun odasında, duyu bütünleme sınıfında ve görsel sanatlar sınıfında çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyorlar. Sportif faaliyetlerle de fiziksel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Merkez için başvurular, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak.