BALIKESİR'DE F-16 UÇAĞI KAZA KIRIMA UĞRADI; PİLOT ŞEHİT OLDU

25.02.2026 08:59
BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı, pilot şehit oldu.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında 00.50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir.ö İfadelerine yer verildi.

Olayla ilgili medyaya açıklamada yapan Vali Ustaoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olay yerindeyiz, aldığımız bilgiye göre 9'uncu Ana Jet Komutanlığımızdan kalkıştan kısa süre sonra F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Maalesef 1 şehidimiz var, naaşına ulaştık. Kaza yeri İstanbul- İzmir Otoyolunun Balıkesir'e bağlı Karesi mevkisinde yol kenarıdırö dedi.

BAKAN GÜRLEK: BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZ TARAFINDAN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SAAT 00.56 İTİBARIYLA TELSİZ İRTİBATI KESİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsunö denildi.

CEVDET YILMAZ'DAN ŞEHİT OLAN PİLOT İÇİN TAZİYE MESAJI

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadelerini kullandı.

MSB: HAVA PİLOT BİNBAŞI BOLAT ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerimö ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Pilot, Kaza, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
