Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 34 Zanlı Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de 2 haftalık süreçte jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10-23 Haziran'da Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Manyas ve Marmara ilçelerinde 25 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 61 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kubar esrar, esrar öğütme aparatı, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 6 av tüfeği, 11 şarjör, 190 adet fişek ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.