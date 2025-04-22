Balıkesir'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Başlıyor!

(BALIKESİR) - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen mahallelerden Kızpınarı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentsel dönüşüm projelerinde sağlam binaları inşa ederken vatandaşlarla müteahhitleri karşı karşıya getirmeyeceklerini vurgulayarak, "Burada biz aracı olacağız ve vatandaşımızın her türlü hakkının da teminatı olacağız. Kentsel dönüşümde vatandaşı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Akın'ın göreve gelir gelmez kurduğu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi, şehri depreme karşı dirençli bir hale getirmek için çalışmalara başladı. Balıkesir'de ilk defa Karesi ilçesi Kızpınarı ve Adnan Menderes mahallelerini kapsayan 5,42 hektar alan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanı kararı alınarak Cumhurbaşkanlığı onayına sunuldu.

20 ilçeyi kapsayan Zemin Bilgi Sistemi ve Jeotermal Bilgi Sistemi kurulması için öncelikli olarak jeotermal kuyuların değerlendirilmesi çalışmasına başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından Bandırma, Burhaniye ve Edremit'te yapılan kapsamlı toplantılar ve saha çalışmalarıyla depreme karşı daha güvenli bir kent modeli oluşturmak için detaylı incelemeler başlatıldı.

Öncelikli kentsel dönüşüm alanları tespit edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezinde sağlıksız bir görünüm oluşturan Akıncılar Mahallesi ve Avlu karşısında bulunan Keresteciler Sitesi gibi bölgeler için Kesirven Mahallesi'nde bulunan rezerv yapı alanları ile birlikte kentsel dönüşüm projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hak sahipliği tespiti ve mevcut durum analizlerine başlandı.

Karesi, Altıeylül, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas olmak üzere ilke etapta sekiz ilçede hızlı tarama süreci gerçekleştiriliyor. Mevcut yapı stoku envanterinin hızlıca tespit edilmesi için bina analizlerine de başlandı. Analizlerin kapsamlı bir şekilde yer alabileceği web tabanlı bir yazılım ile Kentsel Dönüşüm Bilgi Sistemi'nin kurulması için ihale tamamlanarak ilk adım atıldı.

İlçelerde kapsamlı toplantılar ve saha incelemeleri yapılıyor

Balıkesir'in deprem gerçeğine karşı zaman kaybetmeden harekete geçen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde kapsamlı toplantılar gerçekleştirdi. İlçe belediyeleriyle de iş birliğinde yapılacak çalışmalar kapsamında saha incelemeleri yapılarak kentsel dönüşüm öncelikli alanlar belirlendi. Ayrıca TÜBİTAK ile Balıkesir'de bulunan fay hatları, depremsellik oranı ve zemin sıvılaşması konusunda net bilgi verecek çalışmalara da başlandı. Alanında uzman bilim insanlarının da görüşleri alınarak yapılan bu çalışmalar, İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi ile de iş birliği içinde yürütülüyor.

Bilgilendirme ve farkındalık sağlanıyor

Deprem gerçeğine karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sabit Deprem Merkezi ve Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı ile 20 ilçede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirecek. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı mayıs ayı itibarıyla il genelinde eğitim faaliyetlerine başlayacak. Deprem, afet ve riskli yapılara ilişkin vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle bilgilendirme toplantılarına da başlandı.

Akın da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili İlknur Bozoklu Kirişçi ile birlikte Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen mahallelerden Kızpınarı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarla sohbet eden Akın, "Kentsel dönüşümlerde vatandaş mağdur oluyor. Ama ben onun sözünü veriyorum, vatandaş mağdur olmayacak. Müteahhit ile vatandaşı bir araya getirmeyeceğiz, arada bir duvar olacak. Biz olacağız, biz yapacağız. Burada hak kaybı olmayacak. Bazen yerinde dönüşüm yapmıyorlar, alıyorlar, adamları başka yere taşıyorlar. Bizde öyle bir şey olmayacak" diye konuştu.