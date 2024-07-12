Balıkesir'de motokurye cinayeti: Sanığa 24 yıl hapis cezası, baba beraat etti - Son Dakika
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Balıkesir'de motokurye cinayeti: Sanığa 24 yıl hapis cezası, baba beraat etti

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Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu azmettirmekle suçlanan sanığın babası ise beraat etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, karar sonrası baba Orhan Özdemir'in beraat etmesinin kamuoyunu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti.

12.07.2024 18:33
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(ANKARA) - Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu azmettirmekle suçlanan sanığın babası ise beraat etti. Karar duruşmasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Sanığın müebbet hapis alması ve hiçbir indirime gidilmemesi gerçekten olumlu ancak azmettirdiği iddia edilen babasının beraat alması ve tahliye edilmesi gerçekten kamuoyunu vicdanını rahatsız etti" dedi.

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cinayet davası Balıkesir 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir'e 24 yıl hapis cezası verildi. Oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, karar sonrası açıklama yaptı. Bağcıoğlu baba Orhan Özdemir hakkında beraat kararı verilmesinin kamuoyu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Bağcıoğlu şöyle konuştu:

"Bugün Balıkesir'de Mayıs ayı içerisinde canice bir hisle hunharca katledilen Ata Emre Akman'ın cinayet davasında karar duruşmasına katıldık. Celsede hem insanın yüreğini parçalayan saniyelere şahit olduk hem de sanıkların ifadeleriyle içimizdeki öfke daha da arttı. Mevcut adalet sistemi içerisinde mevcut mevzuat dahilinde mahkeme heyeti en doğru kararı verdiğini açıkladı ve karar verdikten sonra 5 dakika kararın gerekçesini aileye anlatmaya çalıştı. Sanığın müebbet hapis alması ve hiçbir indirime gidilmemesi gerçekten olumlu ancak azmettirdiği iddia edilen babasının beraat alması ve tahliye edilmesi gerçekten kamuoyunu vicdanını rahatsız etti. Bu tip davalarda caydırıcı kararların alınması hem bundan sonraki süreçte gençlerimizin sokakta rahatça işlerini yapabilecekleri, rahatça dolaşacakları bir ortamın sağlanmasına katkı sağlayacak. Düşünün bir sanık grubu bir grup insan Ata Emre Akman'ı hiç tanımıyor, sokakta görüyor ve sadece o bölgeye geldiği için 25 bıçak darbesiyle hunharca katlediyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bundan sonra gerek Emniyet teşkilatımızın önleyici tedbirleri gerek adalet sisteminin caydırıcılığı sağlayacak düzenlemelerle bu tip olaylara engel olmasını temenni ediyoruz."

Balıkesir\'de motokurye cinayeti: Sanığa 24 yıl hapis cezası, baba beraat etti
Kaynak: ANKA

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