Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası

Balıkesir\'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti. Patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, ayrıca bir öğrenci servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı.

25.12.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada ve bu sabah öğrenci servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaralananları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 itfaiye aracı, beş cenaze aracı, 65 kişilik itfaiye ekibi, iki su tankeri ve iki iş makinesi ile müdahalede bulunuldu. Belediyenin hizmet araçları da çadır, masa, sandalye teminleri ile bölgede koordinasyonu sağladı. Yakın Çözüm Ekipleri ise ailelerle birebir ilgilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ailelere yönelik psikolojik destek sunarken tüm ekipleriyle sahada görev aldı.

Patlama sonrası bölgeye ilk ulaşan yetkililerden biri olan Başkan Akın, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Balıkesirimizin Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen üzücü olay sonrası bölgedeki çalışmalarımız ilk andan beri devam ediyor. Olay anından itibaren büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve devlet kurumlarımızın personellerine teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Temennimiz bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması yönünde. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Akın, bugün Karesi'deki patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, ""Karesi'deki patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ziyaret ederek kendilerine tüm Türkiye adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acımız da bir, sevincimiz de… Yasımızı da beraber tutacak, yaralarımızı da beraber saracağız" diye konuştu.

Başkan Akın ayrıca, bu sabah Altıeylül'e bağlı Pamukçu Mahallesi'nde okul servis aracının TIR'la çarpışması sonucu 27'si öğrenci, 29 yaralıyı da hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili açıklama yapan Akın şöyle konuştu:

"Güne yine üzücü bir haberle başladık. Balıkesir Pamukçu'da bu sabah 27'si öğrenci, toplam 29 kişinin bulunduğu okul servis aracının bir TIR'la çarpışmasıyla gerçekleşen kaza sonucunda sekiz öğrencimizin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kötü bir haber almamayı temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.