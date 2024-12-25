Balıkesir\'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama ve Öğrenci Servisi Kazası

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada ve bu sabah öğrenci servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaralananları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 itfaiye aracı, beş cenaze aracı, 65 kişilik itfaiye ekibi, iki su tankeri ve iki iş makinesi ile müdahalede bulunuldu. Belediyenin hizmet araçları da çadır, masa, sandalye teminleri ile bölgede koordinasyonu sağladı. Yakın Çözüm Ekipleri ise ailelerle birebir ilgilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ailelere yönelik psikolojik destek sunarken tüm ekipleriyle sahada görev aldı.

Patlama sonrası bölgeye ilk ulaşan yetkililerden biri olan Başkan Akın, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Balıkesirimizin Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen üzücü olay sonrası bölgedeki çalışmalarımız ilk andan beri devam ediyor. Olay anından itibaren büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve devlet kurumlarımızın personellerine teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Temennimiz bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması yönünde. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Akın, bugün Karesi'deki patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, ""Karesi'deki patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ziyaret ederek kendilerine tüm Türkiye adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acımız da bir, sevincimiz de… Yasımızı da beraber tutacak, yaralarımızı da beraber saracağız" diye konuştu.

Başkan Akın ayrıca, bu sabah Altıeylül'e bağlı Pamukçu Mahallesi'nde okul servis aracının TIR'la çarpışması sonucu 27'si öğrenci, 29 yaralıyı da hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili açıklama yapan Akın şöyle konuştu:

"Güne yine üzücü bir haberle başladık. Balıkesir Pamukçu'da bu sabah 27'si öğrenci, toplam 29 kişinin bulunduğu okul servis aracının bir TIR'la çarpışmasıyla gerçekleşen kaza sonucunda sekiz öğrencimizin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kötü bir haber almamayı temenni ediyorum."