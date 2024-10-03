Balıkesir'de Öğrenciler İçin Ulaşım Desteği Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Öğrenciler İçin Ulaşım Desteği Projesi Başlatıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 'Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın' projesini hayata geçirerek 30 kırsal mahallede 600'den fazla öğrenciye ulaşım desteği sağlamaya başladı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, tasarruf adı altında öğrencilerin haklarının kısıtlanmasına karşı olduklarını vurguladı.

03.10.2024 14:04  Güncelleme: 14:25
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek için "Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın" projesini hayata geçirerek öğrencilere ulaşım desteği vermeye başladı. 30 kırsal mahallede 600'den fazla öğrenci için imkanlarını seferber ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tasarruf adı altında öğrencilerimizin hakları kısıtlanırsa biz buna sesimizi yükseltiriz ve gerekli müdahaleyi de gecikmeden yerine getiririz" dedi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. "Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın" projesiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilere Büyükşehir Belediyesi olarak servis desteği sağladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayı Milliye Meydanı'nda yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getirdi.

"Ülkemiz, maalesef uzunca bir süredir ekonomik kıskacın içine girmiş durumda"

Halkın ekonomik bir yük altında ezildiğini söyleyen Başkan Akın, "Ülkemiz, maalesef uzunca bir süredir ekonomik kıskacın içine girmiş durumda. Yönetilemeyen ekonomi, atılan bilinçsiz adımlar ülkemizi dar boğaza sürükleyerek vatandaşlarımızın üzerinde ağır bir yük haline geldi. Bu olumsuz tablo; tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime kadar geniş bir alanda sosyal yaşamımızı kısıtlıyor ve halkımızı mağdur ediyor. Bu mağduriyetlerden payını alan kesim içerisinde maalesef öğrencilerimiz de yer alıyor. Eğitim sektörünü de vuran enflasyon sonucunda; artan kırtasiye, giyim, kantin masrafları ailelerimizi zor duruma sürükledi. Bir diğer yandan öğrencilerimiz, okullarda yapılması gerektiği halde yapılmayan temizlik hizmetlerinden mahrum bırakılıyor" diye konuştu.

"Bizler bu mağduriyetleri gidermek, evlatlarımızın derdine derman olmak için görevimizin başındayız"

Başkan Akın, "Kantinlerimizde bir simit 20 TL, köfte ekmek ise 100 TL olmuş. Ne acıdır ki bazı okul kantinleri veresiye çalışmaya başlamış durumda. Öğrenciler veresiye alışveriş yapıyor. İşte bizler; bu mağduriyetleri gidermek, evlatlarımızın derdine derman olmak için görevimizin başındayız. Halkımızın talepleri ve Balıkesir'imizin ihtiyaçları doğrultusunda da tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz veya hizmet alanımızı genişletiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği dar gelirli olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız ve desteklerimizde devam ettiriyoruz. Bu kapsamda binlerce öğrencimize kırtasiye desteği sağlıyoruz.10 Ekim'de tanıtımını yapacağımız ve kısa bir süre sonra uygulamaya koyacağımız Yakın Kart'ımızla da kırtasiye ve eğitim masrafları için desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf adı altında öğrencilerimizin hakları kısıtlanırsa biz buna sesimizi yükseltiriz"

Öğrenci mağduriyetine dikkat çeken Akın, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere yakın bir dönemde tasarruf tedbirleri adı altında kamu hizmetlerinde birtakım uygulamalar devreye sokuldu. Biz kamuda tasarrufa, tutumluluğa karşı değiliz. Elbette kamu mallarının bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini şimdi değil, geçen yıl değil yıllardır söylüyoruz. Zaten o yüzden bugünleri yaşıyoruz. Ancak tasarruf adı altında öğrencilerimizin hakları kısıtlanırsa biz buna sesimizi yükseltiriz ve gerekli müdahaleyi de gecikmeden yerine getiririz. Bugün de taşımalı eğitim gören ve tasarruf tedbirleri kapsamında okul servisleri kaldırılan öğrencilerimizin mağduriyetlerini gidermek için, bir nebze destek olabilmek için toplandık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Anonim Şirketimiz tarafından tahsis edilen otobüslerimiz hazır. Okul servisi iptal edilen, okul servisi iptal ettirilen 30 kırsal mahalleden 600'den fazla öğrencimizi kapsayan uygulamamızla öğrencilerimiz okullarına güven içinde ulaşacaklar.

"Biz; öğrenciyi, öğretmeni, eğitimi yük olarak gören zihniyetin karşısındayız"

Bu gibi çözüm odaklı uygulamalarla hayatın her alanındaki zorluğu Kuvayı Milliye ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde, Balıkesirimize yakışan dayanışma ruhuyla aşmaya devam edeceğiz. Biz; öğrenciyi, öğretmeni, eğitimi yük olarak gören zihniyetin karşısındayız. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanındayız, yakınındayız. Çünkü her zaman söylediğim gibi Ahmet Akın, öğrenciye de yakın. Büyükşehir Belediyemizde kadromuzla birlikte eğitimi desteklemek ve evlatlarımızın geleceğini aydınlatmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

Balıkesir\'de Öğrenciler İçin Ulaşım Desteği Projesi Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Öğrenciler İçin Ulaşım Desteği Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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