Balıkesir\'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ç.S. idaresindeki yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini belirtti.

Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İzmir Otobanı Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında İzmir İstanbul istikametinde bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterine Ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır."

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.