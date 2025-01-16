Balıkesir'de Sokak Hayvanları İçin Mobil Bakım Aracı 'Can Dost' Hizmette - Son Dakika
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Balıkesir'de Sokak Hayvanları İçin Mobil Bakım Aracı 'Can Dost' Hizmette

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Can Dost' aracı, 20 ilçede sokak hayvanlarına ücretsiz aşı, tedavi ve bakım hizmeti sunuyor. Son olarak Erdek'teki hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

16.01.2025 12:21  Güncelleme: 12:32
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost", 20 ilçeyi gezerek sokak hayvanlarının aşı, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor. Erdek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda sokak hayvanlarına kapılarını açan Can Dost'un ücretsiz hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta yaşayan hayvanlar için sağlık taramaları gerçekleştiren, yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost", ilçe ilçe gezerek, sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturuyor. Son olarak Erdek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açan "Can Dost"ta  kuduz aşısı, iç-dış parazit aşılarının yanı sıra sağlık taramalarını da gerçekleştiriliyor.

"Can Dost" mobil tedavi aracı, ciddi bir hastalığı olmayan hayvanları, tetkiklerinin ardından ayakta tedavi ederek, gerekli aşılarını yapıyor. Hayvanseverler tarafından getirilen hayvanlar, acil müdahaleleri yapıldıktan sonra gerekli görülmesi halinde, en yakın Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne sevk ediliyor.

Sokak hayvanları sağlığına kavuşuyor

Sokak hayvanlarını sağlıklarına kavuşturmak için ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen Veteriner Hekim Caner Çele, "Az önce hayvansever vatandaşımız tarafından getirilen bir kedimize burada ilk acil müdahalesi yapıldı. Bandırma'da hizmet vermekte olan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimiz ile iletişime geçtik. Acil müdahalemizi yaptıktan sonra da tedavi merkezimize sevk edeceğiz. Orada gerekli müdahaleler, tedaviler yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına salınacak" dedi.

"Can Dost" aracından faydalanan vatandaşlar, Büyükşehir'in hizmetine ilişkin şunları söyledi:

-Gökben Çakmak: "Bugün 'Can Dost'umuz bizimle, Büyükşehir Belediye'mizin sağladığı bize bir hizmet. Onların sayesinde sokak hayvanlarımıza iç-dış parazit, kuduz aşısı ve basit uygulamaları gerçekleştirebiliyoruz, örneğin yaralanmalar gibi."

-Selma Durusoy: "Çok iyi bir uygulama ve gerçekten çok memnunum. Biliyorsunuz veterinerler oldukça pahalı ve götüremiyoruz artık. Hayat şartları da zorlaştı."

-Songül Oğraş: "Bu hizmetten memnun oldum. Yani ilk defa bugün faydalanıyorum. En azından devlet himayesinde ve daha güvenli, daha sağlıklı olduğuna inanarak getirdim. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim."

Balıkesir\'de Sokak Hayvanları İçin Mobil Bakım Aracı \'Can Dost\' Hizmette
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sokak Hayvanları İçin Mobil Bakım Aracı 'Can Dost' Hizmette - Son Dakika

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