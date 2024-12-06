Balıkesir'deki Mermer Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'deki Mermer Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'deki Mermer Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir mermer ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şirket sahibi ve yetkililere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.12.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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BALIKESİR'in Marmara ilçesinde mermer ocağında 2 işçisinin öldüğü göçüğe ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan şirket sahibi E.Ö. ile yetkili 4 kişi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında 24 Kasım'da saat 16.30 sıralarında işçiler Ahmet Özmen (34) ile Mustafa Dak'ın (55) üstüne kopan kaya parçaları düştü. 2 işçi göçük altında kaldı. Ada ilçesi olan Marmara'ya, Sahil Güvenlik botlarıyla sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Büyük mermer blokların yer aldığı göçükte arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, olaydan 4 saat sonra Ahmet Özmen'in, 7,5 saat sonra da Mustafa Dak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Mermer ocağındaki göçük güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; mermer blokların kayan toprakla birlikte aşağıya indiği, bu sırada ocakta çalışan işçiler Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın göçük olduğunu fark edip, kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

CENAZELER VİNÇLE ÇIKARILDI

İşçilerin cenazelerinin göçükten çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; işçilerin cenazelerinin ceset torbasına konulduktan sonra sedyeye alındığı ve vinçle yaklaşık 10 metre yükseklikten yukarıya çıkarıldığı görüldü. Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na gelen 2 çocuk babası Mustafa Dak ile 3 çocuk babası Ahmet Özmen, memleketlerinde toprağa verildi.

FAALİYETİN DURDURULMASI İÇİN TEBLİGAT YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 işçinin öldüğü mermer ocağıyla bölgedeki bazı ocakların faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi. Soruşturma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülürken, olayın ardından ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan şirket sahibi E.Ö. ile yetkili 4 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Hatice DAĞLI MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Mermer Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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