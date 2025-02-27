Balıkesir'den Yaşlılara Özel Ücretsiz 'Evde Berber' Hizmeti - Son Dakika
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Balıkesir'den Yaşlılara Özel Ücretsiz 'Evde Berber' Hizmeti

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üzeri hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz berber hizmeti sunmaya başladı. Proje, kırsal alanlarda yaşayan bireylerin kişisel bakımlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

27.02.2025 09:55  Güncelleme: 11:19
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik "Evde Berber" hizmetini başlattı. Başkan Ahmet Akın, "Kimin bize ihtiyacı olursa biz orada olacağız. Yedisinden yetmişine her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını kolayca karşılayabilmesi için ücretsiz berber hizmetini başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde berberi bulunmayan mahallelerde yaşayan 60 yaş üzeri hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlara berber hizmeti veriliyor.

Yakın Çözüm Ekibi'ne iletilen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna hızlıca el attığını söyleyen vatandaşlar, hizmetten çok memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlardan bazıları, ilk defa hayata geçirilen bu hizmeti, şöyle değerlendirdi:

-Ahmet Uz: "İmkanı olan var, olmayan var. Yatalak olan hastalar ve yaşlılarımız için güzel bir hizmet."

-İsmail Başkurt: "Yakın Çözüm Ekibi bizi aradığında köydeki eksikliklerimizi sordu. Biz de köyde berberin olmadığını söyledik. Ama bu kadar kısa zamanda bu hizmeti bize ulaştıracaklarını düşünmemiştim. Çok hızlı bir şekilde organize edildi. Bu hizmet için Ahmet Akın'a teşekkür ederim."

-Fatma Eraşık: "Özellikle benim için bu hizmet çok iyi oldu. Hastamı, berbere götürmeye gücüm yetmiyor."

- İsmail Karahan: "Çok güzel bir hizmet oldu. Yaşlılarımızı kaldırıp götüremiyoruz. İmkanımız yok. Çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Belediye Başkanımız Ahmet Akın, çok güzel düşünmüş. Ücretsiz olduğu için daha iyi. Bu hizmet paha biçilemez."

Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip iller sıralamasında altıncı sırada yer alan Balıkesir'de, yaşlıları asla yalnız bırakmadıklarını ve asla da bırakmayacaklarının altını çizen Başkan Akın, "Kentimizde yaşayan yaşlılarımızın çoğu yalnız yaşıyor. Ama biz, Büyükşehir Belediyesi olarak onları yalnız bırakmayacağız. Engelli vatandaşlarımızın da yanındayız. Neye ihtiyaçları varsa karşılıyoruz. Tek temennimiz onların rahat etmesi ve mutlu olması. Balıkesir, benim ailem. Onlar da ailemin fertleridir. Kimin bize ihtiyacı olursa biz orada olacağız. Yedisinden yetmişine her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz" dedi.

Ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanmak için başvurular, 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'den Yaşlılara Özel Ücretsiz 'Evde Berber' Hizmeti - Son Dakika

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