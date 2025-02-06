Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Göz Doldurdu - Son Dakika
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Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Göz Doldurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2023 Turizm Fuarı'na katıldı. Başkan Ahmet Akın, Balıkesir’in turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Yerel lezzetler ve doğal güzelliklerle dolu stant büyük ilgi gördü.

06.02.2025 17:08
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı. Yerli ve yabancı konukların yoğun ilgi gösterdiği Balıkesir standında ziyaretçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Standımıza çok büyük bir ilgi ve alaka var. Hem Balıkesir'e olan ilgilerinden hem de Balıkesir'e olan sevdalarından dolayı bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) 100'e yakın ülkeden çok sayıda yerli ve yabancı konuk yer aldı. 5-7 Şubat günleri arasında ziyarete açık olan fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı konuklardan yoğun ilgi gördü. Balıkesir'in doğal güzelliklerinin tanıtıldığı stantta; Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı belediyeleri de yer alırken; Ayvalık ve Gömeç stantları da ziyaretçilerini ağırladı. Dünyanın en büyük beş fuarından biri olan EMITT'te Balıkesir'in zeytinyağlarından, yöresel ürünlerine, kuru gıdalarından zengin bal çeşitlerine kadar pek çok ürünü sergilendi. Türkiye'nin dört bir yanından fuara gelen belediye başkanları da Balıkesir standına gelerek Başkan Ahmet Akın ile sohbet etti. Konuklara, kentin yöresel lezzetlerinden oluşan hediyeler takdim edildi.

"Şehrimizin ciddi bir turizm potansiyeli var"

Balıkesir'in gastronomisinden kültürel değerlerine, kıyılarından tarihine kadar eşsiz bir değere sahip olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Şehrimizin ciddi bir turizm potansiyeli var. Doğamız ayrı, gastronomimiz ayrı, insanlarımız ayrı Kuvayi Milliye geleneğimizden gelen tarihimiz ayrı değerli. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman muhteşem bir coğrafya" dedi.

"Balıkesir gerçek anlamda hak ettiğini bulma yolunda hızla ilerleyecek"

Balıkesir'in 20 ilçesinin de kendine has güzelliklerini tanıtmak üzere fuarda yer aldığını söyleyen Başkan Akın, "Bütün belediyelerimizle EMITT Fuarı'na iştirak ettik, dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Burada Balıkesir'imizin, belediyemizin bütün özelliklerini ve güzelliklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem yerli hem de yabancı… Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum; Balıkesir dünyanın en güzel kenti. Bu nettir. Doğasıyla, coğrafyasıyla, insanlarıyla bütün o güzellikleriyle. Ancak şöyle bir sorun var, İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalmış bir durumda. Bunu ortaya çıkarmak bu güzellikleri gün yüzüne çıkarıp bunları vatandaşlarla buluşturmak en büyük hedefimiz. İnşallah, yakında Balıkesir'imizde merkezde bulunan hava limanı da seferlere başladığı zaman onun da büyük bir etkisiyle Balıkesir gerçek anlamda hak ettiğini bulma yolunda hızla ilerleyecek. Hepimiz çok mücadele ediyoruz. Çok büyük bir enerji ile çalışıyoruz. Standımıza çok büyük bir ilgi ve alaka var. Hem Balıkesir'e olan ilgilerinden hem de Balıkesir'e olan sevdalarından dolayı bütün herkese teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım da büyük bir çalışma içerisinde organizasyon yapıyorlar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hindistan'dan geldiğini ve Balıkesir'in yöresel lezzetlerini çok beğendiğini söyleyen iş insanı Devashish Chourasia, "Bal gördüm, zeytinyağı gördüm, bunları ticaret için düşünüyorum. Stantları gezdim konuştum ve bana çok iyi bilgiler verdiler. Balıkesir'i seviyorum ve Balıkesir için beraber iş yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir olması gereken yerden çok daha fazlasını hak ediyor"

Balıkesir'i çok sevdiğini ve BAÇEM'de eğitimlere katıldığını söyleyen konuklardan Nilgün Oktay ise "Ben Balıkesir'de okumuş bir insanım zaten. Aynı zamanda BAÇEM'de de eğitim aldım tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili. Dolayısıyla belediyenin böyle bir şey yapmış olması bence çok kıymetli. Balıkesir olması gereken yerden çok daha fazlasını hak ediyor. Bir sürü ilçesinin kendine ait endemik bitkileri var, kendine ait ürünleri var. Dolayısıyla değerinin çok daha fazla yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Balıkesir'in EMITT gibi etkinliklerde de yer alması çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Göz Doldurdu - Son Dakika

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