Balıkesir Dönüşüm Kongresi Başladı - Son Dakika
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Balıkesir Dönüşüm Kongresi Başladı

Balıkesir Dönüşüm Kongresi Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balıkesir Dönüşüm Kongresi, kentin gelecek 5 yılını belirleyecek stratejik planın oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla başladı. Kongrenin ilk gününde, deprem risk analizi ve dönüşüm konuları üzerine akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan oluşan 1500'e yakın gönüllü bir araya gelerek şehrin temel sorunlarını masaya yatırdı. Kongre kapsamında çeşitli başlıklarda 10 oturum düzenlenecek ve 10 çalışma grubu tarafından kentin sorunlarına yönelik çözüm önerileri tartışılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Balıkesir'in gelecek vizyonuyla ilgili hedefler belirlediklerini ve Balıkesir'in Türkiye'nin en çağdaş ve yaşanabilir kenti olması için sürdürülebilir bir kalkınma modeli hayata geçireceklerini ifade etti. Kongre sonunda Balıkesir'in 2024-2029 dönemi Stratejik Planı hazırlanacak ve Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek illerinden biri olma hedefi doğrultusunda adımlar atılacak.

30.05.2024 15:05
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, gelecek 5 yılını belirleyecek stratejik planın oluşturulmasına katkı sağlaması ve kente yeni bir vizyon katması amacıyla düzenlediği "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" başladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde, yerel seçimlerin ardından deprem risk analizinin ve dönüşümün nasıl olması gerektiğini belirlemek için akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan oluşan 1500'e yakın gönüllü, şehrin temel sorunlarını masaya yatırarak ortak bir akılla çözümler üretmek için katılım sağladı.

Birçok farklı başlıkta 10 oturumun yapılacağı ve 10 çalışma grubunda ise kentin temel sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin konuşulacağı kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in gelecek vizyonuyla ilgili önemli hedefler belirlediklerini söyledi.

Balıkesirlilerin yaşam kalitesini geliştirmenin bunlardan biri olduğunu dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Balıkesir'e biçtiğim hedef, Balıkesir'imin bir dünya markası haline gelmesidir. Türkiye'nin en çağdaş, en yaşanabilir kenti haline gelmesidir. Bunun için Balıkesir'de sürdürülebilir bir kalkınma modelini hep birlikte hayata geçireceğiz. Bunun için teknolojik altyapıya ve inovasyona önem veriyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesinin kendi ömrümü aşacağını biliyorum. Bir şey daha biliyorum; bu güç, bu enerji, bu vizyon Balıkesir'de ve Balıkesirlilerde de var. Çünkü bizler Kuvayımilliyeciyiz.

Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde; Balıkesir'e dair her şeyi konuşacağız, fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgürce söyleyeceğiz. Bu düşünceler ve fikirler doğrultusunda Balıkesir'imizin 2024-2029 dönemi Stratejik Planı'nı hazırlayıp, siz kıymetli aileme, Balıkesir'ime ve hatta Türkiye'ye sunacağız. Türkiye'nin, yaşam kalitesi en yüksek illerinden biri olmayı hedefliyoruz. Ama bunu yaparken dikkat edeceğimiz çok önemli noktalar var. Bana göre en önemlisi çevremiz ve doğal kaynaklarımız. Ne yapacaksak önce çevreyi gözeteceğiz. Havamızı, suyumuzu, ormanımızı, börtümüzü, böceğimizi koruyarak gelişeceğiz. Bir kere önce geçmişten gelen ezberlerden ve alışkanlıklardan kurtulacağız. Artık doğal kaynaklarımızı sınırsızca kullanabileceğimiz dönem kapandı."

Açılışta, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA

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