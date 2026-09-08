Balıkesir Edremit'te elektrik işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat halindeki binada elektrik işleri yapan 49 yaşındaki Cüneyt Karaoğlu yüksekten düştü. Hastanede kurtarılamayan Karaoğlu toprağa verilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kadıköy Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın elektrik işlerini yapan 49 yaşındaki Cüneyt Karaoğlu yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Karaoğlu'nun cenazesi, Darsofa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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