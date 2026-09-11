Balıkesir Edremit'te zeytinlik yangını helikopter desteğiyle söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kırsal Dereli Mahallesi'nde zeytin bahçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, helikopter desteğiyle alevlere kısa sürede müdahale etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kırsal Dereli Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye giden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin helikopter desteğiyle de müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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