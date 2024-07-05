Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç önce park halindeki kamyona, ardından da seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

05.07.2024 13:05
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın önce park halindeki kamyona, ardından da seyir haldeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nejdet Irak idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir- Çanakkale kara yolu Gönen yol ayrımı yakınlarında yol kenarında tamir için bekleyen 16 BFD 690 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Şeker idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Pelin Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şoförler Nejdet Irak ve Mehmet Şeker ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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