Balıkesir Karesi'de cami çıkışında bir kişi öldü, 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir Karesi'de cami çıkışında bir kişi öldü, 6 zanlı tutuklandı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 18 Eylül'de cami çıkışında bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, saldırıyı düzenlediği belirlenen T.A. ve F.İ. ile diğer şüpheliler tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 18 Eylül'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül'de 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta kask takarak Nurettin A'ya (66) cami çıkışında silahlı saldırı düzenleyen zanlıların T.A. ve F.İ. olduğunu belirledi.

Zanlılar, silahlı saldırıya aracılık ettiği değerlendirilen D.B. ile İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İstoç Sanayi Sitesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, polise verdikleri ifadede saldırıyı gerçekleştirdikleri tabancayı parçalara ayırarak attıklarını bildirdi. Ekipler, yaptıkları aramalarda silaha ait bazı parçaları buldu.

Zanlılar T.A. ve F.İ. ve D.B, işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirildi.

Cinayeti azmettirdiği ve zanlılara yardım ettiği değerlendirilen M.A, A.A, C.Ö. ve E.G. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.A, A.A, E.G, T.A, F.İ. ve D.B. ise tutuklandı.

Kaynak: AA
BalıkesirGüvenlik3. SayfaGüncelKaresiEylülCamiSuçSon Dakika

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