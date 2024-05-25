Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli'nde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli'nde hünerlerini sergiledi

Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli\'nde hünerlerini sergiledi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Balkan Şefleri Buluşması' etkinliğinde Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan aşçılar bir araya geldi. Etkinlikte aşçılar, yöresel yemeklerini pişirerek misafirlere ikram etti. Türk mutfağının Balkan coğrafyasına etkisi bu tür organizasyonlarla daha iyi anlatılıyor.

25.05.2024 16:16
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Kırklareli'nde "Balkan Şefleri Buluşması" etkinliğinde aşçılar ülkelerine ait yöresel yemekleri hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tarihi gar binasında düzenlenen programa Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan aşçılar katıldı.

Etkinlikte Sırbistan, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan aşçılar yöresel yemeklerini pişirdi.

Etkinlik öncesi mutfağa giren şefler yemeklerine göre hamur açıp, kıyma yoğurdu, hazırladıkları biber, soğan ve sarımsakları lezzet için yemeklerine ekledi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türk mutfağının Balkan coğrafyasına etkisinin bu tür organizasyonlarla daha iyi anlatıldığını söyledi.

Aşçıların güzel yemekler hazırladıklarını belirten Tuncer, "Tarihsel bağlarımız olan Balkan ülkelerinin şeflerini Kırklareli'nde misafir ediyoruz. Aşçılarımız yemeklerini yapıp bize yemeklerini tanıtıyorlar." dedi.

Sırp aşçı Mladen Rankovic ise Türk ve Sırbistan mutfaklarının birbirine benzediğini söyledi.

Rankoviç, çok sevdiği Türk yemeklerinin Sırbistan'da da tüketildiğini belirtti.

Etkinliği izleyenler hazırladıkları yemeklerle ilgili aşçılara sorular yöneltti.

Ardından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli'nde hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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